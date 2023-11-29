Як правильно прати капронові колготки в пральній машині: лайфхаки для господинь

Капронові колготки, виготовлені з синтетичної тканини, вимагають особливого догляду під час прання. Недотримання належних рекомендацій може призвести до вицвітання тканини та зниження естетичної привабливості. UAportal ділиться порадами, щоб уникнути цих помилок і забезпечити довговічність ваших колготок.

1. Температура і ручне прання

При ручному пранні капронових колготок важливо використовувати воду кімнатної температури. Надмірне тепло може призвести до пошкодження тканини. Крім того, обирайте м'які миючі засоби, які не містять відбілювача. Перевагу слід надавати рідким засобам, а в деяких випадках альтернативою може стати звичайний шампунь. Уникайте викручування колготок під час прання, краще обережно вичавлювати зайву вологу, щоб запобігти розтягуванню.

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2. Налаштування машини

При пранні капронових колготок у пральній машині обирайте делікатний режим. Переконайтеся, що функція віджиму вимкнена, оскільки вона може негативно вплинути на якість колготок.

3. Сушіння

Джерела тепла можуть призвести до псування тканини. Замість цього обирайте сушіння на повітрі, розвісивши колготки на сушарці, подалі від прямих сонячних променів. Цей дбайливий спосіб подовжує термін служби колготок.

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