Хот-доги з сирною кукурудзою

Забудьте про нудні хот-доги на заправках.

Сьогодні ми готуємо справжній стріт-фуд шедевр прямо у вас на кухні. Поєднання соковитої яловичої сосиски та гарячої сирної "лави" з кукурудзою — це щось неймовірне.

Інгредієнти:

• Булочки для хот-дога — 4–6 шт

• Сосиски з яловичиною

• Мариновані огірки — 3 шт

• Червона цибуля — 1 шт

• Майонез — 1 ст.л. з гіркою

• Кетчуп / соус з томатами — 3 ст.л

Для сирної кукурудзи:

• Кукурудза — 1 банка

• Шматочок вершкового масла

• Твердий сир (натерти) — 200 г

• Сир чеддер — 4 слайси

• Вершки — 100 мл

• Сіль/перець — до смаку

Спосіб приготування:

1. Цибулю та огірки нарізати дрібно. Додати майонез і кетчуп. Перемішати.

2. Сосиски надрізати (як на відео) та обсмажити до скоринки.

3. Розтопити масло → додати кукурудзу → твердий сир → чеддер → вершки.

Посолити, поперчити й перемішати до кремової консистенції.

4. Зібрати: Булочка → соус → сосиска → тепла сирна кукурудза.

5. Запікати 5 хвилин при температурі 180 градусів, щоб рівномірно прогрілися всі інгредієнти.