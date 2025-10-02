Яловичина по-арабські: смачний рецепт

Інгредієнти:

• Яловичина arabic BBQ— 500 г

• Рослинна олія — 2–3 ст. л.

• Цибуля ріпчаста — 1 шт.

• Спеція каррі — 1 ч. л. (можна більше за смаком)

• Помідори (без шкірки) — 2–3 шт.

• Сіль — за смаком

• Перець чілі — за смаком

• Кінза (свіжа) — для подачі

• Тахіні — 2 ст. л. (для поливу готової страви)

Приготування:

1. М’ясо: яловичину наріжати невеликими шматочками. Обсмажити у розігрітій олії до рум’яної скоринки.

2. Цибуля: додати нарізану цибулю, обсмажити разом із м’ясом до золотистого кольору.

3. Спеції: додати каррі, перемішати, щоб спеція розкрила аромат.

4. Овочі: додати подрібнені помідори без шкірки, тушкувати 10–15 хв на середньому вогні, поки м’ясо стане м’яким, а соус — густим.

5. Смак: посолити та додати чілі за бажанням.

6. Подача: викласти страву на тарілку, посипати свіжою кінзою та полити тахіні.