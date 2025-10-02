Яловичина по-арабські: смачний рецепт
Інгредієнти:
• Яловичина arabic BBQ— 500 г
• Рослинна олія — 2–3 ст. л.
• Цибуля ріпчаста — 1 шт.
• Спеція каррі — 1 ч. л. (можна більше за смаком)
• Помідори (без шкірки) — 2–3 шт.
• Сіль — за смаком
• Перець чілі — за смаком
• Кінза (свіжа) — для подачі
• Тахіні — 2 ст. л. (для поливу готової страви)
Приготування:
1. М’ясо: яловичину наріжати невеликими шматочками. Обсмажити у розігрітій олії до рум’яної скоринки.
2. Цибуля: додати нарізану цибулю, обсмажити разом із м’ясом до золотистого кольору.
3. Спеції: додати каррі, перемішати, щоб спеція розкрила аромат.
4. Овочі: додати подрібнені помідори без шкірки, тушкувати 10–15 хв на середньому вогні, поки м’ясо стане м’яким, а соус — густим.
5. Смак: посолити та додати чілі за бажанням.
6. Подача: викласти страву на тарілку, посипати свіжою кінзою та полити тахіні.