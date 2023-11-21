Їжа, якої слід уникати перед сном: топ-5 основних продуктів

UAportal підготував комплексний огляд найпоширеніших продуктів харчування, які можуть перешкоджати повноцінному нічному сну. Варто відмовитися від цієї їжі для того, аби мати здоровий сон.

Гостра їжа

Вживання гострої їжі перед сном може негативно вплинути на якість сну. Печія та кислотний рефлюкс є поширеними дискомфортними симптомами, пов'язаними з гострою їжею, які ускладнюють засинання.

Крім того, високий вміст спецій у цих продуктах може підвищувати температуру тіла, потенційно порушуючи природний режим сну. Дуже важливо уникати споживання гострих продуктів, таких як кррі, гострі соуси та перець чилі, принаймні за дві-три години до сну.

Жирна та смажена їжа

У списку продуктів, яких слід уникати перед сном, жирна або смажена їжа посідає друге місце. Ці продукти мають високий вміст жирів, які довше перетравлюються, що призводить до дискомфорту і розладу травлення під час сну.

Вони також можуть викликати печію і кислотний рефлюкс, особливо в лежачому положенні. Щоб сприяти кращому сну, бажано уникати таких продуктів, як картопля фрі, смажена курка і гамбургери в години, що передують сну.

Шоколад

Третє місце у списку продуктів, яких слід уникати перед сном, посідає шоколад. Ці популярні ласощі містять кофеїн і теобромін, які діють як стимулятори, що перешкоджають засинанню і порушують цикл сну. Щоб забезпечити собі спокійний нічний відпочинок, рекомендується балувати себе шоколадними ласощами на початку дня, а не ближче до сну.

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Цитрусові

Незважаючи на те, що цитрусові мають численні переваги для здоров'я, їх споживання перед сном може мати непередбачувані наслідки. Висока кислотність цитрусових може викликати печію або кислотний рефлюкс, якщо їсти їх перед сном.

Деякі цитрусові також містять вітамін С, який діє як м'який збуджуючий засіб і може ускладнити засинання. Бажано насолоджуватися цитрусовими на початку вечора, а не в якості пізніх перекусів, щоб мати більше шансів на якісний сон.

Напої з кофеїном

Це може здатися очевидним, але вкрай важливо уникати вживання будь-яких кофеїновмісних напоїв перед сном. Кофеїн – це добре відомий стимулятор, який може підвищити пильність і ускладнити засинання.

Поширеними джерелами кофеїну є кава, чорний і зелений чай та енергетичні напої. Щоб забезпечити спокійний сон, рекомендується утриматися від вживання кофеїновмісних напоїв принаймні за шість годин до сну.

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