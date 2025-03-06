Десерт, що готується 15 хвилин
У світі десертів є рецепти, які миттєво повертають нас у дитинство. Цей – один із таких! Та ще й готується всього за 15 хвилин!
Інгредієнти:
• Яблука — 3 шт (близько 300 г);
• Борошно — 150 г;
• Листкове тісто — 250 г;
• Жовток — 1 шт;
• Коричневий цукор — 50 г;
• Кориця — 1 ч.л.
Спосіб приготування:
1. Яблука порізати кільцями і вирізати серцевину.
2. Робочу поверхню присипати борошном і розкачати тісто. Порізати на смужки.
3. Загорнути яблука в тісто, змастити жовтком, посипати цукром і корицею.
4. Викласти на деко, встелене пергаментом, і випікати в розігрітій духовці до готовності.
Зберігайте, готуйте та вразьте усіх яскравим яблучним дивом! Час творити!