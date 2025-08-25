Що мені дали 1,5 роки без алкоголю

Одже, 1,5 роки не пила алкоголь.

Звичайно це трапилося після того, як випила зайвого і зранку було дуже погано і соромно)

Як то кажуть, людина ніколи не кидає їсти цукор, курити, пити, їсти, не іде в спортзал і не починає всі інші аскези із спокою ;) Завжди причина - велика внутрішня напруга. Є навіть такий термін агедонізм. Відмова від насолоди життя із якогось страху.

Дізнавшись про цю інформацію - проаналізувала, погодилась, вирішила трошки попустити натяжіння. Місяць назад відпустила "утримання"

Але все ще вважаю цей досвід - одним із кращих в житті для здоровʼя так точно:

не існує нешкідливої дози алкоголю - це легка отрута. Тож реакція організму як на отруту: нудота, серцебиття, головний біль, порушення функцій.

1. Економія в 2 рази в ресторанах і кафе. Їжа коштує стільки ж скільки алкоголь.

2. Ніякого болю в голові після тусовок і взагалі за цей час головний біль був 1-2 рази, до того точно частіше.

3. Жодного разу не відчула, що мені якось "не весело" , що я обділена. Хоча погляди офіціантів після фрази що не пью - не дуже дружні)

4. Через 6 місяців, я не відвідуючи косметолога, одного разу подивившись в дзеркало не повірила, бо вигляд був як після мезо терапії, апаратів і масок щотижня. Тільки через годину зрозуміла від чого так могло трапитися. Шок. Особливо коли бачу фото до і після. Вам не покажу) бо інтернет нічого не забуває) просто повірте. Різниця є. При тому що я пила бокал чи 2 за тиждень, тільки біле сухе чи просеко.

5. Моє оточення теж перестало пити. Багатьох надихнув приклад і вигляд зранку) ніяких набряків і помятостей.

6. Продажі вина в світі падають через тренд не пити. Із розмов з виробниками вина закордоном.

7. Випивши вперше 50 г шампанського одразу відчулась різниця в мові. Вимова змазана. Через годину відійшов еффект і зрозуміла, що хочу спати.

8. Печінка очевидно така щаслива і так відновилась, що зараз від просеко і аперолю ніяких болей, неприємностей від слова взагалі, хоча говорю більше потрібного)

9. Ефект без алкоголю дуже сподобався але не роблю із цього категоричних висновків і не хочу напружених заборон самій собі.

10. Експеримент вважаю вдалим і ефективним, з висновками і користю.