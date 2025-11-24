Чим насправді відрізняються органічні продукти від звичайних?

Люди вибирають ті чи інші продукти з багатьох причин. На покупки впливають різні фактори: смакові уподобання, маркетингові стратегії та фінансова спроможність споживача.

Крім того, певні продукти купують, виходячи зі свого поточного стану здоров'я та сподіваючись на їх позитивний вплив.

На полицях маркетів є як органічні продукти, так і вирощені за допомогою традиційних методів сільського господарства. Розглянемо, чим вони відрізняються.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ

При органічному землеробстві не використовуються деякі типові сільськогосподарські практики. До прикладу, широко поширеним є застосування певних видів добрив і добавок для ґрунту, генної інженерії або інші біотехнологічних рішень.

Тваринам, яких вирощують органічним способом, не дають гормонів росту або антибіотиків. Крім того, вони отримують органічні корми та повинні мати можливість вільного випасу.

Таким чином маркування "органічний продукт" більше говорить про те, як був вирощений продукт (або його інгредієнти), ніж про сам продукт. Органічна їжа не обов'язково означає, що вона містить більше поживних речовин. При цьому, як органічні, так і звичайні продукти, відповідають одним і тим самим стандартам безпеки.

КОРИСТЬ ТА ПОЖИВНІСТЬ

Насправді більш важливо щодня споживати рекомендовану кількість фруктів, ягід, овочів та інших видів корисної їжі, ніж обирати між органічними чи звичайними продуктами. Що стосується довгострокового здоров'я, результати досліджень демонструють, що органічні продукти менш забруднені залишками пестицидів. Люди, які вживають найбільшу кількість органічних продуктів, рідше хворіють на неходжкінську лімфому.

Органічні продукти бажано споживати вагітним жінкам, адже контакт з пестицидами пов'язаний з ускладненнями вагітності та проблемами розвитку плода. Окрім зменшення контакту з пестицидами, інші зв'язки між здоров'ям та органічними продуктами не є очевидними.

Люди, які купують органічні продукти, також, як правило, є більш активними, не курять і мають загалом здоровіший раціон. Все це зменшує ризики захворювань. Однак важко сказати, яку конкретну роль у цьому відіграють органічні продукти.

Рівень поживних речовин у продуктах залежить від багатьох факторів: якість ґрунту, час збору врожаю, спосіб зберігання продуктів та тривалість зберігання. Крім того, кількість поживних речовин відрізняється залежно від сорту рослини.

Органічні інгредієнти можуть додаватися до перероблених продуктів з високим вмістом калорій, натрію або доданого цукру. Тому варто перевіряти етикетки органічних продуктів так само як і будь-яких інших продуктів.

МАРКУВАННЯ

Згідно з українським законодавством, продукт дозволяється маркувати як органічний (логотип "євролисток" чи "органічний продукт"), якщо він відповідає одночасно таким вимогам:

вироблений відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;

містить не менше ніж 95 % органічних інгредієнтів сільськогосподарського походження;

містить не більше 5% неорганічних інгредієнтів, внесених до Переліку речовин, що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва;

органічне виробництво такого продукту підтверджується сертифікатом.

Обов’язковим елементом маркування органічної продукції є кодовий номер, що розміщується під державним логотипом для органічної продукції: 1) Акронім, що ідентифікує державу походження; 2) Напис "organic"; 3) Реєстраційний код органу сертифікації, що здійснив сертифікацію органічного виробництва. Важливою вимогою до виробництва органічних харчових продуктів є ідентифікація кожної партії таких продуктів.

Ввезена для реалізації продукція, яка супроводжується відповідним сертифікатом, що засвідчує органічне виробництво та/або обіг такої продукції у державі походження, визнається в Україні як органічна продукція, а написи на оригінальному маркуванні українською мовою позначаються як "органічний продукт".

БЕЗПЕКА ДЛЯ ВЖИВАННЯ: РЕКОМЕНДАЦІЇ

Усі продукти повинні відповідати однаковим стандартам безпеки, незалежно від способу їх вирощування. Однак між органічними та звичайними продуктами є певні відмінності.

Органічні продукти містять менше залишків пестицидів. Також вони не опромінюються іонізуючою радіацією для знищення бактерій і шкідників та запобігання швидкому псуванню продуктів. Як органічні, так і вирощені традиційним способом продукти можуть бути забруднені бактеріями, особливо E. coli O157:H7 і Salmonella typhimurium.

Щоб зробити будь-які продукти безпечнішими:

Зосередьтеся на різноманітності. Різноманітне харчування забезпечує організм необхідними поживними речовинами та зменшує контакт з певними пестицидами.

Купуйте фрукти, ягоди, овочі та зелень, які виглядають свіжими, без пошкоджень. Якщо ви помітили пошкодження, обріжте його перед тим, як мити продукти. Викидайте все, що має цвіль або виглядає зіпсованим.

Зберігайте фрукти, ягоди та овочі при правильній температурі. До прикладу, полуницю або салат слід зберігати в холодильнику, разом з усім, що попередньо нарізано або продається готовим до вживання.

Не мийте продукти, якщо ви не збираєтеся їх одразу готувати. А почніть з того, що ретельно помийте руки.

Використовуйте для миття продуктів холодну проточну воду, руки або чисту щітку для овочів. Це допоможе видалити деякі мікроорганізми, як бактерії, та залишки природних або синтетичних пестицидів.

Навіть якщо фрукти або овочі мають шкірку, як, наприклад, кавун або кабачок, мийте їх перед тим, як різати або чистити.

Мийте з щіткою замість того, щоб чистити фрукти або овочі, такі як яблука або морква. Але викидайте листя ззовні листових овочів, таких як салат або брюссельська капуста.

Для очищення фруктів і овочів можна використовувати оцет або харчову соду, але вони здатні змінити смак їжі.

Не мийте фрукти або овочі іншими мийними засобами, такими як мило. Деякі засоби не змиваються повністю, а певні фрукти можуть вбирати хімічні речовини.

Якщо ви вирощуєте фрукти та овочі, не використовуйте пестициди або використовуйте їх якомога рідше.

Отже, найкращий вибір — вживання найбільшої кількості та різноманітності фруктів, овочів і зернових. Дослідження показують, що органічні продукти менше забруднені залишками пестицидів. Це важливо для людей певного віку та на певних етапах життя, наприклад під час вагітності.

Органічні продукти, як правило, дорожчі за звичайні, оскільки витрати на їхнє виробництво вищі. Але є способи придбати дешевше. До прикладу, купувати сезонні продукти у місцевих фермерів, порівнюючи ціни. А також брати заморожені органічні продукти або гуртом, наприклад зернові.

Якщо немає фінансової можливості купувати органічні продукти, то розумний вибір звичайних також спроможний забезпечити належне надходження поживних речовин із надійною безпечністю для вашого здоров’я.