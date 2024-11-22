Яворівський пиріг – частина нематеріальної культурної спадщини України!
Для його приготування ми беремо тільки українські продукти, адже підтримка наших виробників дуже важлива. Українське – це не просто смачно, а й спосіб підтримати своїх, рідних.
На 1 великий пиріг - форма 26 см
Тісто:
180 г молока
20–22 г свіжих дріжджів
35 г цукру
2 жовтки
350 г борошна
25 г олії
6 г солі
550 г картопляного пюре (просто відварена картопля)
500 г вареної гречки (200 г крупи)
400 г цибулі
400 г м’ясної підчеревини
Кмин, Дрогобицька сіль
Тісто – у тепле молоко додаю цукор, дріжджі, просіяне борошно, олію, сіль і замішую м’яке тісто. Даю постояти в теплому місці, щоб добре підійшло.
- 200 г крупи додаю до 330 г води, солю і варю розсипчасту кашу.
- підчеревину нарізаю кубиками, підсмажую на пательні й додаю нарізану кубиками цибулю, смажу до золотавого кольору.
- змішую картопляне пюре, гречку та шкварки з цибулею, доводжу до смаку.
Тісто тонко валкую, додаю начинку і обережно закриваю тістом зверху.
Перекладаю у форму швом донизу, змащую яйцем, посипаю сіллю і кмином. Даю трішки підійти (близько пів години) і випікаю при температурі 170 градусів близько 40 хвилин.
Можна їсти як гарячим, так і холодним!
До нього чудово пасує соус зі сметани з хроном та кропом, або ж традиційна мачанка – підлива з відварених сушених грибів з цибулею (іноді з морквою), заправлена грибним відваром і золотавим підсмаженим борошном.