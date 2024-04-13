В які дні слід замінювати постільну білизну: народні прикмети

Протягом всієї історії наші предки глибоко вірили в уразливість людини під час сну, що змушувало їх особливо обережно ставитися до своєї постільної білизни. UAportal розповів, що згідно з народними прикметами, існують певні дні, які вважаються сприятливими для її прання.

Цікаво, що існують певні дні, в які не рекомендується міняти постільну білизну. Наприклад, вважається, що неділя приносить безсоння і нічні кошмари.

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Так само несприятливою вважається п'ятниця, оскільки вона може привернути безліч дрібних проблем. Крім того, згідно з цими прикметами, слід уникати зміни постільної білизни у великі церковні свята.

Згідно з народною мудрістю, найкращим днем для зміни постільної білизни вважається субота, особливо в поєднанні з ретельним прибиранням спальні. Вважається, що така практика забезпечує постійне процвітання в родині, сприяючи міцному здоров'ю всіх її членів.

Ще один сприятливий день для зміни постільної білизни є четвер. Здійснення цієї дії має потенціал привернути удачу в життя. Однак особливо рекомендується міняти постільну білизну в Чистий четвер, безпосередньо перед Великоднем, оскільки, за повір'ям, це приносить рік наповнений щасливими подіями для всієї сім'ї.

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