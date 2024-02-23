Три знаки зодіаку схильні до токсичних стосунків: це робить їх нещасними

Деякі люди буквально застряють у токсичних стосунках та намагаються виправити те, що змінити вже неможливо. Вони дуже бояться змін і страждають від своїх вчинків. За словами астрологів, йдеться про Раків, Терезів та Риб.

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Рак

Раки відомі своїм глибоким емоційним зв'язком та потребою у безпеці. Їхня природна схильність піклуватися і захищати часто змушує їх виправдовувати негативну поведінку партнера надією, що любов подолає всі перешкоди. Страх втратити безпеку може виявитися сильнішим за прагнення до особистого щастя.

Терези

Терези прагнуть гармонії і будь-якою ціною уникають конфліктів, що може призвести до того, що вони залишаться в нездорових стосунках, щоб уникнути потрясінь, пов'язаних з розставанням. Їхнє прагнення до стосунків і страх самотності часто переважують потребу в емоційному благополуччі. Терези сподіваються, що своєю добротою і розумінням зможуть змінити свого партнера.

Риби

Риби надзвичайно чуйні та схильні йти на жертви заради своїх близьких, часто на шкоду власному благополуччю. Їхня уява може призвести до того, що вони ідеалізують партнера чи стосунки, ігноруючи тривожні знаки. Страх зіткнутися з реальністю та втратити партнера, якого вони вважають своєю другою половинкою, утримує їх у токсичних стосунках.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.