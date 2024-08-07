Ретроградний Меркурій вдарить по трьох знаках зодіаку: на них чекають великі проблеми в серпні

Ретроградний Меркурій у серпні 2024 року вплине на трьох уродженців зодіакального кола, плани яких можуть бути повністю зруйновані. За словами астрологів, у зоні ризику Овни, Близнюки та Козороги. Читайте детальніше!

Овен

Овни, відомі своєю діловою хваткою та працьовитістю, зіткнуться з безліччю проблем. Несприятливий період триватиме до 28 серпня і торкнеться практично всіх сфер життя. Виникнуть конфлікти у стосунках із другою половинкою, а колеги на роботі можуть будувати підступи за спиною. Необхідно зберігати пильність, аналізувати всі пропозиції та уважно читати договори.

Близнюки

Активні та життєрадісні Близнюки також будуть засмучені проблемами у другій половині серпня. Ретроградний Меркурій призведе до того, що уродженці знаку припустяться помилок, які їм дорого коштуватимуть. Їм слід навчитися смирення і приймати мудріші, обдумані рішення, а не діяти імпульсивно.

Козоріг

Обережні Козороги в серпні допустять слабкість і дуже пошкодують про це. Хоча уродженці знаку здатні досягти практично будь-якої мети, оточуючі люди почнуть їм вставляти палиці в колеса. Козороги отримають болючий урок, але зрозуміють, що не завжди варто голосно заявляти про свої мрії та бажання, адже заздрісники не сплять.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.