Остання цифра року народження розповість про вас більше, ніж ви думаєте!

Чи знаєте ви, що остання цифра року вашого народження впливає на ваш характер, життя та навіть інтелект? При цьому кожне число пов'язане із певною стихією природи, стверджують нумерологи. Читайте детальніше!

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Якщо рік народження закінчується цифрою 0-1

Роки народження: 1950, 1960, 2000, 1971, 1981, 2011 і т.д.

Ваша стихія: метал

Метали зазвичай характеризуються твердістю. Так само люди, чий рік народження закінчується цифрою 0 або 1, від природи сильні та витривалі. Подібно до того, як деякі метали можуть набувати різних форм, ці люди мають сильний характер, але також і чудову здатність до адаптації. Вони амбітні та вірні своїм цінностям.

Людям, народженим у ці роки, завжди доводиться у всьому бути першими та кращими, вони погано переносять невдачі і часто не зупиняться ні перед чим задля досягнення наміченої мети.

Якщо рік вашого народження закінчується цифрою 2-3

Роки народження: 1952, 1962, 2002, 1973, 1983, 2003 і т.д.

Ваша стихія – вода

Люди, чий рік народження закінчується цифрою 2-3, артистичні та креативні. Це дуже винахідливі особи, які часто використовують свої ресурси, щоб допомогти іншим. Народжені в ці роки також дуже співчутливі та чуйні.

Так само, як і їхня стихія, вода, їм завжди доводиться перебувати в русі, вони не терплять бездіяльності і дуже прискіпливі. Вони шукають навіть найменші помилки і копаються в них годинами. Через це іноді з ними важко ладнати.

Якщо рік вашого народження закінчується цифрою 4-5

Роки народження: 1954, 1964, 2004, 1975, 1985, 2005 і т.д.

Ваша стихія – дерево

Люди, чий рік народження закінчується цифрою 4 або 5, дуже компетентні та впевнені у своїх силах та мудрості. Вони раді поділитися своїми знаннями та досвідом, тому є чудовими наставниками та лідерами. Їхній життєвий досвід і мудрість надихають інших приймати сміливі рішення у житті.

Люди з числами 4 або 5 наприкінці року народження ведуть активне суспільне життя, але вони також можуть бути дуже власницькими. Так вони поводяться щодо своїх близьких, хоча при цьому зроблять для них все на світі.

Якщо рік вашого народження закінчується цифрою 6-7

Роки народження: 1956, 1966, 2006, 1977, 1987, 2007 і т.д.

Ваша стихія – вогонь

Люди, чий рік народження закінчується цифрою 6 або 7 – дуже пристрасні особистості. Подібно до вогню, вони заповзятливі, імпульсивні, але й безрозсудні. Їхня краса і грація засліплюють усіх навколо. Вони мають вроджену чуттєвість, що приваблює шанувальників (незалежно від статі) з усіх боків.

Коли вони у стосунках, їх партнерам важко прогнати всіх шанувальників. Люди, народжені в ці роки, часто надто багато говорять про нісенітниці і витрачають час на з'ясування не важливих речей.

Якщо рік вашого народження закінчується цифрою 8-9

Роки народження: 1958, 1968, 2008, 1979, 1989, 2009 і т.д.

Ваша стихія – земля

Люди, чий рік народження закінчується цифрами 8 чи 9, є найбільш емоційно стабільними. Це надійні, терплячі, дбайливі та віддані люди. Вони часто жертвують собою заради інших, забуваючи про власні потреби. Вони логічні та прагматичні.

Ці якості роблять їх успішними у більшості починань, які вони роблять. Однак вони мають проблеми з довірою, вони люблять контролювати життя інших людей і можуть бути впертими.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

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