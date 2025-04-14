Паска з маковою начинкою: дуже смачна і незвичайна
Мені подобаються фаршировані паски — цього разу начинка з маку та згущеного молока.
До рецепту:
2 паски — форма діаметром 16 см
600 г молока
50–55 г свіжих дріжджів (або 18–20 г сухих)
100 г цукру
230 г цукру
5 яєць
1100 г борошна
300 г масла 82,5 %
220 г родзинок
40 г рому
1 лимон — цедра
Глазур:
70 г білка (2 шт.)
140 г цукру
40 г води
сік лимона
Начинка:
200 г маку
1 банка згущеного молока
20 г крохмалю
У тепле молоко додаю цукор та дріжджі, даю їм 15 хв активуватись. Додаю яйця кімнатної температури, борошно, цукор і замішую тісто приблизно 7 хв на повільній швидкості.
Додаю цедру лимона і, у кілька прийомів, — масло кімнатної температури. Тісто на вигляд дуже м’яке.
Даю тісту підійти 40 хв у теплому місці, накривши рушником. Далі змащую руки та стіл олією, дістаю тісто, трохи розтягую його і додаю родзинки (заздалегідь замочені на ніч у ромі чи коньяку). Складаю тісто кілька разів, ділю навпіл.
Залишаю підійти ще на 20–30 хв, потім складаю 4–6 разів — як хліб і формую кулю, яку кладу у форму.
Знову — тепле місце, щоб паски добре підійшли — щонайменше у 3 рази!
Верх можна змастити яйцем.
Печу в розігрітій духовці при температурі 175 °C 10 хвилин, потім зменшую до 150 °C і ще 40–45 хвилин.
(готовність перевіряю дерев’яною шпажкою)
Щойно виймаю паски — одразу підвішую догори дном, щоб вони так остигли і не "підсіли".
Обсмажений мак перетираю, додаю 150 г води, доводжу до кипіння в сотейнику — суміш густіє, додаю згущене молоко та крохмаль, ще раз доводжу до кипіння, варю 2–3 хв, постійно помішуючи, і охолоджую. Холодна консистенція — як крем-сир!
У холодній пасочці вирізаю серединку, частину м’якоті забираю.
У середину кладу начинку, закриваю верхом.
Для глазурі: цукор із водою доводжу до 118 °C — або до стану густого сиропу.
Білки збиваю з соком лимона до піків і заливаю гарячим сиропом одразу з плити. Збиваю до охолодження і покриваю паски.
Смачного!