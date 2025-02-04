Медівник на сковороді: швидко та смачно
Приготування цього тортика — це не лише про смачний результат, а й про зручний процес
Коржі: (для тортика діаметром 21 см):
• Мед — 150 г;
• Сода — ½ ч.л;
• Масло вершкове — 80 г;
• Цукор — 100 г;
• Яйця курячі — 110 г;
• Борошно — 500-600 г.
Крем:
• Сметана жирна — 700 г;
• Вершки жирні — 350 г;
• Цукрова пудра — 150 г;
• Сік лимона — за бажанням.
Спосіб приготування:
1. Мед прогріти до яскравого карамельного кольору. Коли почне шипіти, додати соду і проварити.
2. Вмішати масло.
3. Збити яйця з цукром.
4. Поступово влити суміш яєць в теплу медово-масляну суміш.
5. Додати борошно та замішати мʼяке тісто. Розділити на частини.
6. Розкачати та випікати на пательні до золотої скоринки з обох боків.
7. Збиваємо разом сметану, вершки та цукрову пудру.
8. За бажанням додаємо сік лимону. Перемішуємо.
9. Збираємо торт, перемішуючи коржі кремом.
Готуйте легко та із задоволенням!