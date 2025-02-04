Медівник на сковороді: швидко та смачно

Приготування цього тортика — це не лише про смачний результат, а й про зручний процес

Коржі: (для тортика діаметром 21 см):

• Мед — 150 г;

• Сода — ½ ч.л;

• Масло вершкове — 80 г;

• Цукор — 100 г;

• Яйця курячі — 110 г;

• Борошно — 500-600 г.

Крем:

• Сметана жирна — 700 г;

• Вершки жирні — 350 г;

• Цукрова пудра — 150 г;

• Сік лимона — за бажанням.

Спосіб приготування:

1. Мед прогріти до яскравого карамельного кольору. Коли почне шипіти, додати соду і проварити.

2. Вмішати масло.

3. Збити яйця з цукром.

4. Поступово влити суміш яєць в теплу медово-масляну суміш.

5. Додати борошно та замішати мʼяке тісто. Розділити на частини.

6. Розкачати та випікати на пательні до золотої скоринки з обох боків.

7. Збиваємо разом сметану, вершки та цукрову пудру.

8. За бажанням додаємо сік лимону. Перемішуємо.

9. Збираємо торт, перемішуючи коржі кремом.

Готуйте легко та із задоволенням!