Як почати висипатись: ефективні поради

UAportal розповідає про практичні лайфхаки для досягнення кращого сну та повноцінного нічного відпочинку. Ці поради допоможуть вам покращити ваш сон.

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Встановлення режиму перед сном

Встановлення послідовного режиму перед сном є важливим кроком для поліпшення якості вашого сну. Займаючись перед сном заспокійливими видами діяльності, такими як тепла ванна, читання або медитація, ваш організм розпізнає сигнали і поступово готується до сну.

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Створіть середовище, сприятливе для сну

Створення ідеального середовища для сну відіграє важливу роль у досягненні спокійного сну. Переконайтеся, що у вашій спальні прохолодно, темно і тихо, використовуйте світлонепроникні штори і беруші. Крім того, покупка зручного матраца та подушок, які забезпечують достатню підтримку, ще більше покращить умови для сну.

Обмежте час перебування перед екраном

Скорочення часу роботи з екраном перед сном – корисний лайфхак для кращого сну. Синє світло, яке випромінюють електронні пристрої, може порушити природний ритм сну вашого організму. Замість цього займіться заспокійливими справами, такими як читання книги або прослуховування розслаблюючої музики, що дозволить вашому тілу спокійно розслабитися.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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