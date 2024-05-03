Як швидко вивчити англійську мову: корисні лайфхаки

Починаєте вивчати англійську? UAportal дізнався про корисні поради, які допоможуть полегшити вивчення іноземної мови за допомогою базової лексики, цікавих вправ на аудіювання та ефективних методів розмовної практики.

Базова лексика

Зосередження на повсякденних словах і фразах, таких як привітання, загальні предмети та основні дієслова, може забезпечити міцний фундамент. Використання таких методів, як флеш-картки, додатки зі словником або маркування предметів вдома англійською мовою, може допомогти закріпити цей необхідний словниковий запас.

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Аудіювання

Такі види діяльності, як перегляд англомовних фільмів або телепередач, прослуховування англомовних пісень та подкастів, можуть значно покращити розуміння мови. Пильна увага до ритму, тону та вимови англійської мови сприяє кращому розумінню.

Практика розмовної мови

Пошук партнера по мовному обміну або приєднання до мовних спільнот може надати широкі можливості для спілкування англійською з носіями мови або однокурсниками. Прийняття помилок як частини навчального процесу є важливим у практиці говоріння. Постійна практика говоріння сприяє підвищенню майстерності у висловлюванні своїх думок англійською мовою.

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