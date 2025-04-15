Ідеальна паска: проста і смачна

Знаєте секрет ідеальної паски? Це ніжна текстура, насичений аромат і тісто, яке росте без стресу.

Інгредієнти:

• Дріжджі Saf-Instant Золотий – 10 г;

• Тепле молоко – 70 г;

• Цукор – 130 г;

• Сіль – ½ ч. л;

• Жовтки – 5 шт;

• Мед – 20 г;

• Яйця – 2 шт;

• Борошно – 490 г;

• Вершкове масло (м’яке) – 150 г;

• Родзинки світлі – 250 г;

• Цедра і сік 1 апельсина.

Приготування:

1. Родзинки заливаємо соком апельсина і даємо їм 2-3 години, щоб стали соковитими. Потім зливаємо рідину, обвалюємо в борошні.

2. У теплому молоці розчиняємо дріжджі та цукор, додаємо яйця.

3. Жовтки збиваємо з медом і вводимо в тісто.

4. Додаємо борошно та замішуємо м’яке, липке тісто.

5. Поетапно вмішуємо масло – тісто стане гладким і еластичним.

6. Даємо піднятися 1,5-2 години у теплому місці.

7. Додаємо родзинки, ще раз даємо тісту вирости – ще 1,5-2 години.

8. Формуємо паски, залишаємо ще на 1,5 години – вони мають збільшитися у 2-3 рази.

9. Випікаємо при 170°C 40-50 хвилин.