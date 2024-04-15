3 лайфхаки, які зроблять прибирання швидким та легким

Прибирання є обов'язковою, але не завжди швидкою рутиною. UAportal підготував ефективні лайфхаки, що допоможуть полегшити цей процес кожній господині.

Оцет і харчова сода для дзеркал і вікон

Щоб легко і швидко очистити дзеркала і вікна, можна приготувати суміш з рівних частин білого оцту і води. Залийте розчин у пляшку з розпилювачем і розбризкайте на скляну поверхню, протріть ганчіркою з мікрофібри, щоб досягти блиску без розводів. Для видалення складних плям можна посипати вологу губку харчовою содою.

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Лимон і сіль для дерев'яних дощок

Очистити та дезінфікувати дерев'яні кухонні дощечки допоможуть прості інгредієнти, які є вдома у кожного. Розсипте сіль на їх поверхню та потріть половинками лимона. Після цього залиште дошку на 10 хвилин і промийте холодною водою.

Алюмінієва фольга замість металевої губки

Для ефективного видалення жиру або залишків їжі з каструль та сковорідок можна використовувати кульку з алюмінієвої фольги як альтернативу металевій губці. Вона забезпечує м'яку абразивну поверхню, яка ефективно видаляє бруд без пошкодження посуду.

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