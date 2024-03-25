Мовознавець пояснив різницю між 'красний' та 'червоний' в українській мові

В українській мові на російський "красный" колір кажуть "червоний". Водночас слово "красний" має геть інше значення.

Як правильно вживати це слово пояснив відомий український вчитель Олександр Авраменко. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Весну любили завжди. Її задобрювали своїми веснянками наші предки понад 1000 років тому. "Ой весна, весна – днем красна", – зазначив він.

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Згідно зі словником, "красний" – це гарний, красивий, чудовий. Коли ми говоримо "прекрасний" ми ж не маємо на увазі "пречервоний".

"Ой весна, весна – днем красна" – це означає гарна своїми днями, чудова. Ось чому здатність гарно говорити називають красномовністю, а переконливе мовлення – красномовним", – додав Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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