Завжди на позитиві: топ порід найжиттєрадісніших собак

Все більше українців наважуються завести собаку, але серед сотень порід знайти саме ту, яка ідеально пасуватиме до вашого ритму життя, характеру та настрою — задача не з простих. Якщо ви шукаєте цуценя, яке завжди буде "на позитиві", ніколи не сумуватиме і вмітиме розвеселити вас навіть у найскладніший день, то, варто звернути увагу на ці 10 порід.

Про це пише Scotsman. Експерти підкреслюють: усі собаки потребують руху та уваги, але є породи, яким вистачає коротких прогулянок і щирого спілкування з господарем, щоб вони буквально випромінювали радість і щастя.

10 порід, які заряджають позитивом кожного дня

Кламбер-спанієль — м’який, доброзичливий і спокійний собака з широкою посмішкою. Йому достатньо однієї неквапливої години прогулянки на день, щоб залишатися щасливим. Він чудово ладнає з дітьми, іншими тваринами і любить просто бути поруч із сім’єю.

Йоркширський тер’єр — маленький, але дуже енергійний і веселий. Незважаючи на вибуховий темперамент, ці крихти швидко втомлюються: кілька 20–30-хвилинних прогулянок — і вся енергія витрачена. Вони обожнюють увагу, легко навчаються і завжди готові погратися чи просто полежати на руках.

Віппет — мініатюрна копія грейхаунда, швидка, але тільки короткими спуртами. Після кількох хвилин активності віппет із задоволенням проводить решту дня в спокої, любить обійми і ніжність. Це ніжний і лагідний собака з великим серцем.

Ірландський вовкодав — один із найбільших собак світу, але при цьому надзвичайно спокійний і добрий. Він швидко витрачає енергію на коротких прогулянках і решту часу проводить у горизонтальному положенні, із задоволенням дрімаючи поруч із господарями.

Італійський грейхаунд (левретка) — маленький, граційний і дуже ніжний. Обожнює тепло, обійми та увагу більше, ніж довгі прогулянки. Короткі вигули та багато часу на дивані чи на руках — ідеальний розпорядок для цієї породи.

Грейхаунд — найшвидша собака у світі, але насправді це "швидкісний диванний улюбленець". Після кількох коротких вигулів і одного-двох спринтів грейхаунд може спати 18–20 годин на добу. Спокійний, лагідний і чудово почувається в квартирі.

Бульмастиф — великий, потужний, але дуже спокійний охоронець. Віддає перевагу повільним прогулянкам і довгому відпочинку вдома. Не потребує інтенсивних навантажень, ідеально підходить для тих, хто хоче великого собаку без надмірної активності.

Чау-чау — пухнастий, незалежний і спокійний компаньйон. Потребує приблизно години помірної активності на день, решту часу проводить у спокої. Любить бути поруч із господарем і брати участь у домашніх справах без зайвого бігання.

Чихуахуа — найменша порода у світі з великим характером. Через короткі лапки навіть 15–20-хвилинна прогулянка для неї — справжній марафон. Чудово почуваються в квартирі, обожнюють тепло, увагу та обійми.

Англійський бульдог — "найлінивіша" порода у списку. Йому вистачає кількох коротких, неквапливих прогулянок на день. Швидко втомлюється, любить спокій, тепло дивана та обійми. Через особливості морди не любить інтенсивних навантажень і спеку.

