Ветеринар назвав породи собак, які вимагають дуже складного догляду

Ветеринар із багаторічною практикою розповів про породи собак, яких він особисто не став би заводити, незважаючи на їхню велику популярність серед власників домашніх улюбленців. Ветеринарний лікар Амір Анварі пояснив, що деякі породи можуть вимагати надмірно складного догляду, мати спадкові або хронічні проблеми зі здоров’ям, а інколи просто не підходять за характером.

Про це повідомляє видання Mirror. За його словами, досвід роботи в клініці суттєво вплинув на його особисті вподобання. До списку фахівця увійшли п’ять порід.

Французький бульдог Анварі визнає, що ці собаки мають привабливу зовнішність і чимало прихильників. Однак саме французькі бульдоги, за його спостереженнями, найчастіше стають пацієнтами ветеринарних клінік. Вони регулярно страждають від проблем із диханням, шкірою та хребтом, що потребує постійного лікування і значних фінансових витрат для власників.

Бостонський тер’єр Щодо цієї породи ветеринар не називає серйозних медичних причин для занепокоєння. Водночас він зізнається, що особисто не відчуває з бостонськими тер’єрами емоційного контакту і просто "не знаходить з ними спільної мови".

Хаскі За словами Анварі, хаскі — надзвичайно галасливі, вперті та потребують постійної уваги. Він із гумором зазначає, що ці собаки нагадують "дуже гучних і пухнастих дітей", які залишають шерсть буквально всюди й потребують багато терпіння.

Бельгійський малінуа Цю породу ветеринар називає справжнім викликом через її шалений рівень енергії та високий інтелект. Малінуа необхідні щоденні інтенсивні тренування, що можуть тривати кілька годин. Анварі зізнається, що не має достатньо часу, аби забезпечити таким собакам належний рівень активності та комфорту.

Такса Попри популярність і відданість цієї породи, ветеринар звертає увагу на можливі проблеми з поведінкою та здоров’ям. Такси можуть проявляти несподівану агресію, а також часто страждають від захворювань хребта. Зокрема, міжхребцева грижа може призвести до серйозних ускладнень, аж до паралічу задніх кінцівок.

Ветеринар підкреслює, що його список є особистою думкою, сформованою на основі професійного досвіду, і не означає, що ці породи не можуть бути чудовими домашніми улюбленцями за умови відповідального догляду.

