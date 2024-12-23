Велетень із ніжною душею: що потрібно знати, перш ніж завести кота мейн куна

Мейн куни відрізняються від інших котів не лише своїми вражаючими розмірами, але й дружелюбним характером. Вони дуже прив’язані до людей, що робить їх однією з найпопулярніших порід серед любителів пухнастих улюбленців.

Проте, перш ніж взяти до себе цього (не такого вже й) маленького друга, варто розібратися, що робить породу мейн кун унікальною та як забезпечити правильний догляд за цією чарівною твариною. Відповіді на ці питання підготувала команда UAportal.

Походження породи

Мейн куни виникли в США у середині XIX століття завдяки схрещуванню довгошерстих котів, привезених моряками, з місцевими короткошерстими. Ці коти відрізнялися великим, міцним тілом і хвостом, який нагадував хвіст єнота – саме це стало основою для назви породи. Сьогодні мейн куни можуть досягати довжини до 120 см (разом із хвостом), важити до 12 кг і мають густу щільну шерсть, яка служить їм захистом від суворого клімату їхньої батьківщини – американського штату Мен.

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Харчування мейн куна: на що звернути увагу

Насамперед варто обрати тип харчування – натуральний раціон або сухий корм. Обидва варіанти мають свої переваги, тому вибір залежить від ваших можливостей та уподобань.

При натуральному раціоні в меню мейн куна повинні бути:

Нежирне м’ясо;

Субпродукти;

Кисломолочні продукти;

Морська риба;

Овочі.

Основу раціону має складати м’ясо, яке необхідно трохи відварити перед годуванням. Овочі та каші можна додавати рідко й у невеликих кількостях. Вітаміни та мінерали повинні бути постійною частиною харчування, адже вони важливі для здоров’я кісток і суглобів вашого улюбленця.

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Звісно, натуральне харчування потребує чимало часу, тому сухий корм може бути відмінною та корисною альтернативою. Вибирайте корми класу супер-преміум або холістик, які розроблені спеціально для великих порід котів. Такі корми вже містять усі необхідні поживні речовини для мейн кунів. Важливо дотримуватися рекомендацій виробника щодо дозування, а також враховувати вік і рівень активності вашого улюбленця при виборі корму.

Не годуйте кота їжею зі свого столу, адже вона часто має надто багато жиру, солі та спецій, що може завдати шкоди його здоров’ю.

Догляд за шерстю мейн куна

Густе та розкішне хутро мейн куна є його головною окрасою. Оскільки шерсть постійно оновлюється, її потрібно регулярно вичісувати, щоб уникнути появи ковтунів. Зазвичай цю процедуру проводять раз на тиждень, але в період линьки доведеться приділяти цьому більше уваги – щодня видаляти зайву шерсть. Також обов’язково вичісуйте кота перед купанням.

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Ігнорувати догляд за шерстю не варто, адже ковтуни не тільки складно видалити, але вони також можуть нашкодити здоров’ю улюбленця, якщо потраплять до його шлунково-кишкового тракту.

Цікаво, що раціон може впливати на колір хутра. Наприклад, гарбуз може надати білосніжній шерсті легкого помаранчевого відтінку. Подібний ефект мають морква та буряк, тому не дивуйтеся, якщо після вживання цих овочів ваш мейн кун трохи змінить забарвлення.

Особливості характеру та дозвілля мейн кунів

Мейн куни відомі своєю соціальністю та можуть стати чудовими друзями для всієї родини. Їхній високий інтелект дозволяє легко навчати базовим командам, що робить цю породу унікальною серед котів. Вони надзвичайно прив’язані до свого власника і не люблять залишатися на самоті, тому важливо забезпечити улюбленця комфортними умовами, особливо якщо ви часто відсутні. Наприклад, різноманітні іграшки допоможуть зайняти котика і зроблять його час без господаря менш сумним.

Не забудьте придбати міцну кігтеточку, а також облаштувати вдома стійкі полиці, де кіт зможе відпочивати або спостерігати за навколишнім світом. Для комфортного життя мейн куни потребують простору, адже, попри свої великі розміри, вони так само, як і всі коти, люблять бігати та гратися.

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