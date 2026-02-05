Жах для грумера: названо топ найпроблемніших порід собак

Грумерка з Великої Британії відверто зізналася, з якими породами собак вона не хотіла б жити, пояснивши це складністю догляду, проблемами зі здоров’ям і особливостями характеру. Її думка, оприлюднена в соцмережах, швидко привернула увагу та викликала жваві дискусії серед власників тварин.

Про це повідомило видання The Sun. Фахівчиня є засновницею грумінг-сервісу Looking Ace, який працює в містечку Бекворт у графстві Тайн-енд-Вір. Маючи великий досвід роботи з собаками різних порід, вона склала власний перелік тих, які вважає найбільш проблемними для повсякденного утримання. На початку списку опинилися пуделі та їхні різновиди. За словами грумерки, їхня шерсть вимагає надзвичайно ретельного й регулярного догляду, а характер може бути доволі мінливим.

Французьких бульдогів вона віднесла до складних через часті проблеми з диханням та інші хронічні захворювання. Окрім цього, ці собаки, за її спостереженнями, погано реагують на процедури на кшталт підстригання кігтів. Серед мінусів породи шарпей грумерка назвала схильність до захворювань очей, а також необхідність постійного догляду за численними складками шкіри, що вона вважає надто клопітким.

До переліку також потрапили вест-гайленд-вайт-тер’єри, яких спеціалістка охарактеризувала як собак із чутливою шкірою та складнощами в підтриманні охайного вигляду. Не обійшла увагою вона й популярні активні породи — німецьких вівчарок та вижл. За її словами, надлишок енергії у цих собак потребує від власників значних фізичних і часових затрат.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Найбільш різку оцінку грумерка дала чау-чау, назвавши їх "справжнім кошмаром для спеціаліста". Вона пояснила це непростим темпераментом породи та надзвичайно складним доглядом за густою й щільною шерстю.

Відео з цими зізнаннями, опубліковане в TikTok під ніком @looking.ace, швидко стало вірусним і набрало понад 194 тисячі переглядів. У коментарях користувачі активно ділилися власним досвідом. Дехто з гумором зауважував, що впізнав у переліку своїх улюбленців, інші ж заперечували, стверджуючи, що їхні собаки зовсім не відповідають описам. Частина грумерів і фахівців із догляду за тваринами, навпаки, підтримала британку, зазначивши, що й самі не раз стикалися з труднощами під час роботи саме з цими породами.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!