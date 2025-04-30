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Соціум

Врожай буде рекордним: городники поділились секретами правильного посіву огірків

Ціхоцька Марія

Врожай буде рекордним: городники поділились секретами правильного посіву огірків
Важливо дотримуватися певних агротехнічних правил, які забезпечать гарний урожай

При вирощуванні огірків важливо дотримуватися певних агротехнічних правил, які забезпечать гарний урожай. Правильна підготовка грядок починається з формування борозен глибиною до 4 см, між якими необхідно зберігати відстань не менше 70 см. Насіння в борознах розміщують з інтервалом 7-10 см, щоб уникнути загущення посадки.

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Перед посівом важливо зволожити борозни, а після внесення насіння провести полив із розрахунку 1,5 л води на рослину. Не забудьте встановити опори вздовж грядок для подальшого росту огіркових пагонів. Про це пише gospodar.ua.

Ділянка для огірків повинна добре прогріватися сонцем і бути захищеною від сильних вітрів. Ґрунт має відповідати певним вимогам: нейтральна кислотність, достатня пухкість та легка структура.

Для збільшення врожайності рекомендується внести деревний попіл, приблизно до 2 ложок на лунку, а також нітроамофоску в кількості до 15 грамів на лунку.

Варто відзначити, що огірки добре ростуть поруч із плодовими деревами. Посів проводять після того, як мине загроза заморозків, зазвичай у травні.

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