Вбережіть себе від нещастя: Коли не можна дивитись у дзеркало

Коли не можна дивитися в дзеркало, щоб не викликати біди

Дзеркало, як предмет інтер'єру, має дуже сильну енергетику і використовувалося в різних ворожіннях і магічних ритуалах. Вважається, що воно може приносити як щастя, так і велику біду, і розділяти світ живих і мертвих. Тому важливо обережно поводитися з цим предметом.

Існує вірування, що плачучи перед дзеркалом, людина ризикує втратити своє щастя, оскільки дзеркало може взяти здоров'я і життєву силу, особливо під час вразливого стану під час плачу, пише УНІАН. Цей акт може призвести до втрати краси, яку жінка може змити сльозами.

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Дивитися в дзеркало вночі, особливо від півночі до світанку, вважається дуже небезпечним. Вночі дзеркало, за повір'ям, стає порталом в потойбічний світ, де нечисть може відобразитися і налякати людину. Крім того, душі померлих можуть вночі відчути живого та взаємодіяти з ним через дзеркало.

Розбите дзеркало обіцяє хвороби та неприємності. Уявлення про себе в розбитому дзеркалі, розділене на кілька частин, може призвести до руйнування долі. Крім того, віриться, що дивлячись на своє відображення в розбитому дзеркалі, можна наблизити старість.

Після смерті людини на 40 днів в будинку покійного можуть вішати дзеркала. Забобон стверджує, що душа покійної може повернутися в рідний дім, і якщо вона побачить своє відображення в дзеркалі, її душа може затриматися в задзеркаллі тисячу років, або навіть забрати живого з собою.

У маленьких дітей слабке захисне біополе. Тому багато батьків уникають підносити дитину до дзеркала до дворічного віку, оскільки вважається, що малюк може віддати частинку своєї життєвої енергії дзеркалу, що особливо небезпечно для дитини.

За прикметою, дивитися в дзеркало під час їжі не рекомендується, оскільки це, за повір'ям, може веде до втрати пам'яті і щастя. Існує також наукове обґрунтування: відволікання уваги під час їжі може призвести до втрати контролю над апетитом і переїдання.

Чи варто вірити в ці прикмети – кожен вирішує сам. Але в будь-якому випадку важливо не піддаватися паніці, зберігати позитивний настрій і вірити в краще – тоді дзеркало, ймовірно, не буде вам зашкоджувати.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

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