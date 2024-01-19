Фахівці назвали натуральний інгредієнт, завдяки якому рушники чудово пахнутимуть після прання

Інколи після прання рушники можуть видавати неприємний запах. Це часто пов'язане з тим, що кондиціонери для прання утримують запахи у тканині.

Фахівці назвали доступний інгредієнт, завдяки якому рушники завжди пахнутимуть приємно. Про це повідомляє Express.co.uk.

За словами експертів, рушники пахнуть краще, якщо використовувати білий оцет замість кондиціонера. Білий оцет чудово підходить для видалення та запобігання запаху затхлості під час прання рушників.

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Інгредієнт містить оцтову кислоту, яка розщеплює мінеральні відкладення та розчиняє забруднення, що накопичилися на рушниках. Його також можна використовувати для прання іншої білизни.

Своєю чергою пом’якшувач для рушників покриває волокна, затримуючи в них бактерії, які викликають запах. Оцет зруйнує це покриття.

На будь-яке звичайне прання потрібно додати близько 60 мл білого оцту. Це не викликає жодних проблем, а також у пральній машині не буде цвілі чи неприємного запаху.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

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