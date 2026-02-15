З ними не буде проблем: названо топ 'зручних'  порід собак 

Собака — це віддана тварина, яка рідко зраджує свого господаря. Однак не з усіма породами однаково легко жити: одні вимагають багато часу, сил і простору, інші — навпаки, ідеально вписуються навіть у спокійний міський ритм.

Ветеринарка та фахівчиня з поведінки тварин Джоанна Вуднатт в інтерв’ю Express.co.uk розповіла про три породи, які вважаються одними з найпростіших для утримання. За її словами, серед великих собак особливо виділяються хорти.

Попри значні розміри, ці тварини надзвичайно спокійні й ліниві. Вони воліють більшу частину дня проводити на дивані або в затишному кріслі, ніж годинами бігати. Саме тому хорти чудово почуваються навіть у невеликих квартирах чи будинках без великого двору. Поширений міф про те, що хортам потрібні щоденні багатогодинні пробіжки, ветеринарка спростовує: їм достатньо кількох коротких прогулянок, щоб підтримувати фізичну форму.

Водночас Джоанна Вуднатт наголошує на важливому нюансі: мисливський інстинкт у хортів дуже сильний. Вони миттєво реагують на будь-який швидко рухомий об’єкт — білку, пташку чи навіть іграшку. Тому утримувати хорта в домі, де є кішки чи дрібні тварини, не рекомендується — ризик переслідування та травмування дуже високий.

Другою породою, яку ветеринарка вважає однією з найпростіших у повсякденному житті, є кокапу — помісь кокер-спанієля та пуделя. Ці собаки надзвичайно люблячі, поступливі й легко піддаються дресируванню. Вони ідеально підходять для сімей з дітьми, а також для людей, які вперше заводять собаку. Кокапу швидко адаптуються до ритму господарів, не вимагають надмірної активності та чудово ладнають з усіма членами родини.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Третьою зручною породою Джоанна Вуднатт назвала бордер-тер’єра. Ці собаки мають жорстку, практично невибагливу шерсть, яка не потребує складного догляду чи частого грумінгу. Бордер-тер’єри розумні, допитливі й потребують приблизно години помірної активності на день плюс трохи розумових ігор, щоб не нудьгувати. При цьому вони не надто гіперактивні й чудово почуваються в міських умовах.

Ветеринарка наголосила: незалежно від породи, кожна собака — індивідуальна. Навіть у межах однієї породи можуть бути дуже різні за характером і темпераментом тварини. Тому перед вибором варто не лише вивчити загальні особливості породи, а й поспілкуватися з заводчиками, волонтерами притулків та іншими власниками, щоб зрозуміти, чи підійде саме ця собака саме вашому способу життя.

Якщо ви шукаєте друга, який не вимагатиме надмірних зусиль, але при цьому даруватиме радість і тепло щодня, — хорт, кокапу та бордер-тер’єр можуть стати чудовим вибором. Головне — чесно оцінити свої можливості та бути готовим до відповідальності за життя ще однієї істоти.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!