Ховайте все: топ порід собак, які люблять гризти речі

Експерти назвали сім активних порід собак, які найчастіше нищать меблі, взуття та побутові речі, якщо не отримують достатньо руху й розумових навантажень. Фахівці наголошують: жування — це цілком природна поведінка для собак. Вона допомагає їм знімати напруження, справлятися зі стресом, нудьгою або полегшувати дискомфорт під час прорізування зубів у цуценят.

Про це пише видання Parade Pets із посиланням на ветеринарів Ніту Васудеван та Еймі Ворнер. За їхніми словами, руйнівна поведінка рідко є проявом "поганого характеру". Найчастіше причина криється у надлишку енергії та нестачі занять. Регулярні прогулянки, тренування, інтелектуальні ігри та якісні жувальні іграшки здатні суттєво зменшити кількість пошкоджених речей у домі.

До переліку порід, які найбільше схильні до гризіння, увійшли:

Німецький дог. Великі, спокійні та доброзичливі собаки з дуже сильною щелепою. Якщо їм бракує руху чи уваги, вони починають гризти все, що потрапляє під лапу. Потребують великих і міцних іграшок та щоденної активності.

Бордер-коллі. Одна з найрозумніших і найенергійніших порід. Вони гризуть не через силу зубів, а через потребу постійно займати свій мозок. Без інтелектуальних завдань швидко знаходять "розваги" серед меблів і речей.

Лабрадор-ретривер. Активні, дружелюбні та дуже допитливі собаки, які мають природну звичку тримати предмети в роті. За відсутності регулярних фізичних навантажень ця риса може перерости у псування домашніх речей.

Німецька вівчарка. Робоча та надзвичайно кмітлива порода, якій потрібні як фізичні вправи, так і розумові виклики. Жування для них часто стає способом зняти напругу або реалізувати накопичену енергію.

Ротвейлер. Сильні та впевнені в собі собаки, які нерідко гризуть предмети просто заради процесу. Щоб уникнути проблем, їм необхідні дуже міцні іграшки та щоденні активні заняття.

Сибірський хаскі. Надзвичайно рухливі та витривалі, з яскраво вираженим робочим характером. За нестачі навантаження їхня енергія легко переходить у деструктивну поведінку — навіть після тривалих прогулянок вони можуть шукати, що погризти.

Боксер. Грайливі, спортивні й емоційні собаки. Якщо не мають змоги витрачати енергію на ігри чи біг, починають "розважатися" з домашніми речами. Велика кількість іграшок і активних занять допоможе уникнути шкоди.

Фахівці підкреслюють: правильний догляд, навантаження та увага до потреб собаки — ключ до спокою в домі та збережених меблів.

