Просто та смачно: рецепт маринованого перцю в олії на зиму

З болгарського перцю можна приготувати просту й дуже смачну домашню консервацію, яка взимку стане чудовим доповненням до будь-якої страви. Маринування в олії — один із найзручніших способів зберегти цей овоч. Перець не втрачає свого природного смаку, аромату й текстури, а сама заготовка не потребує стерилізації та легко зберігається.

Про це пише today.ua. Для приготування знадобиться 3 кг болгарського перцю різних кольорів, літр води, 300 г цукру, дві столові ложки солі, 200 мл рослинної олії, 120 мл 9% оцту, кілька лаврових листків і духмяний перець горошком.

Читайте також: Ароматне та неймовірно смачне: рецепт "царського" варення з кизилу

Овочі потрібно помити, розрізати навпіл, очистити від насіння й плодоніжок, а половинки поділити ще на кілька частин. У каструлі готують маринад: змішують воду, олію, сіль, цукор, оцет, додають спеції й доводять до кипіння. У цей розчин занурюють порізаний перець і проварюють 5–7 хвилин. Потім овочі розкладають у стерилізовані банки, повторюючи процес, доки весь перець не буде проварений і щільно викладений у тару.

Наприкінці банки заливають гарячим маринадом, закривають кришками, перевертають догори дном, накривають рушником і залишають охолоджуватися. Така заготовка виходить яскрава, ароматна й зберігає смак літа навіть у холодні місяці.

Також, пропонуємо рецепт "солодкого чилі" з грушами на зиму.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!