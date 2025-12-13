Чудово ладнають: топ порід собак, які люблять дітей

Вибір собаки з простим доглядом — ідеальний варіант для зайнятих господарів. Генеральний директор Pets4Homes Аксель Лагеркранц виділив чотири породи з короткою шерстю, що слабо линяє, спокійним темпераментом і низькими потребами в активності.

Про це пише Daily Express. Французький бульдог і кавалер-кінг-чарльз-спаніель — королі квартирного життя. Короткі прогулянки, мінімальне розчісування, лагідний характер — вони щасливі з помірним рухом і увагою.

Такса — компактна, невибаглива, з короткою шерстю. Не потребує інтенсивних навантажень, легко адаптується до рутини.

Грейхаунд — на подив спокійний удома. Після короткої пробіжки згортається калачиком на дивані. Шерсть майже не линяє, догляд мінімальний.

Лагеркранц наголошує: навіть "легкі" породи потребують збалансованого харчування за розміром і активністю, щоденних прогулянок, ігор та регулярних візитів до ветеринара. "Режим годування й прогулянок дає собаці відчуття безпеки. Слідкуйте за мовою тіла — це ключ до її щастя", — радить експерт.

