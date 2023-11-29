Правило "32": Тренерка з йоги розповіла, як харчуватись, щоб не гладшати

Як правильно їсти, щоб не набирати вагу

Багато людей бажають схуднути, але не завжди знають, як почати цей процес. Існує простий лайфхак, який може допомогти розпочати втрату ваги, навіть не вдаючись до спорту чи суворих обмежень у харчуванні.

Про це в Instagram пише сертифікована тренерка з йоги Маніші Ядав. Гарне пережовування стає важливою складовою здорового харчування та сприяє покращенню загального стану організму, допомагаючи краще використовувати корисні речовини з їжі та підтримувати фізичне й психологічне здоров'я.

Читайте також: Вчені назвали 2 найкращих рослинних засоби від діабету

Почніть їсти повільніше: За словами блогерки, для того, щоб мозок відправив сигнал шлунку про насичення, потрібно близько 20 хвилин. Таким чином, їжу слід споживати повільніше, відчуваючи ситість раніше і уникаючи переїдання. Використовуйте правило "32": Використовуйте правило "32", ретельно пережовуючи їжу та утримуючись від ковтання шматками. Це дозволяє смаковим рецепторам більше часу взаємодіяти з їжею, забезпечуючи вам відчуття ситості швидше. Переваги гарного пережовування: Гарне пережовування має багато переваг, таких як поліпшення психологічного стану, підвищення задоволення від їжі та покращення шлунково-кишкового травлення. Воно також допомагає уникнути переїдання та сприяє здоровому харчуванню.

Раніше вчені розповіли про переваги займатись фізичними вправами в один і той де час щоденно.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!