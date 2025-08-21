Пікантна та ароматна: рецепт аджики з помідорами

Аджика з помідорами та кабачками — це смачна та універсальна зимова заготівля, яка чудово пасує як до м’яса чи риби, так і просто до шматочка свіжого хліба. Вона має насичений аромат, яскравий колір і ніжну текстуру. Кабачки роблять її м’якішою, помідори додають соковитості, а гострий перець дарує приємну пікантність.

Страва готується досить просто, але результат справді перевершує очікування. Рецепт опублікували Smakuiemo.

Інгредієнти:

кабачки — 3 кг;

морква — 500 г;

солодкий червоний перець — 500 г;

помідори — 1,5 кг;

томатна паста — 150 г;

часник — 2 головки;

гіркий перець — 2–10 шт. (до свого смаку);

цукор — 150 г;

сіль — 2–3 ст. л.;

олія — 200 мл.;

оцет 9% — 150 мл.

Усі овочі спершу ретельно миють, обсушують і подрібнюють. Кабачки, моркву, солодкий перець і помідори з’єднують у каструлі з товстим дном, додають частину олії та варять приблизно пів години. Потім до суміші кладуть подрібнений часник і гострий перець, тушкують ще близько 20 хвилин. На завершальному етапі додають сіль, цукор, томатну пасту й залишки олії, доводять до смаку, вливають оцет і дають суміші кілька хвилин прокипіти.

Готову аджику розкладають у стерилізовані банки, закривають кришками та залишають під рушником до повного охолодження. Така консервація чудово зберігається й узимку стане не лише смачним додатком до страв, а й яскравою прикрасою столу.

