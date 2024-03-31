Відганяють негативну енергію: які квіти варто посадити на клумбі для захисту та добробуту будинку

Не лише краса, а й користь можуть іти рука об руку, коли мова йде про вибір рослин для вашого саду. Існують рослини, які, крім естетичного задоволення, можуть принести вам везіння та добробут.

Садівники вже давно відзначають, що певні види флори не просто додають шарму вашій ділянці, але й володіють незвичайними властивостями. Існує переконання, що такі рослини можуть слугувати оберегом для вашого дому та його мешканців, відганяючи небажану енергію. Команда UAportal пропонує ознайомитися з переліком квітів, які варто висадити на вашій клумбі, щоб створити "невидимий захисний щит".

Чорнобривці

Ці квіти втілюють в собі віддане кохання, непорочність, тепло домашнього вогнища та щедрість. Вони були невід’ємною частиною вінків, які плели дівчата в старовину, символізуючи глибокі емоції.

Легенда каже, що де ростуть чорнобривці, там коханий завжди знайде шлях додому. Їхні яскраві квітки також вважаються оберегом, що захищає оселю від нечистої сили.

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Мальва

Ці елегантні квіти асоціюються з вірністю, проникливістю, глибокими почуттями та очікуванням світлого майбутнього.

У минулому мальву оточували ореолом таємничості, вважаючи її чарівною. Вона символізувала духовний зв’язок з предками, слугуючи захистом від зла та заздрості.

Барвінок

Ця квітка, відома також як відьмацька фіалка, має багату історію, сповнену містичних вірувань. Кельти шанували барвінок за його захисні якості. У Австрії та Німеччині вінки з барвінку використовувалися для захисту від блискавок та як засіб передбачення майбутнього.

За слов’янськими традиціями, барвінок вважається потужним оберегом, який може відвернути злі закляття, особливо коли він росте поруч з домівкою або носиться як талісман.

Попри те, що ці переконання вкорінені в культурних звичаях, вони не підкріплені науковими даними.

Тим не менш, ця рослина буде чудовою прикрасою для вашого саду, додаючи естетичної привабливості своїми яскравими квітами та листям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що деякі дерева не можна висаджувати біля будинку, оскільки вони забиратимуть енергію господарів.

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