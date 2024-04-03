Очищають повітря і покращують сон: названо рослини, які обов’язково варто тримати у спальні

Кімнатні рослини є не тільки естетичним доповненням до дизайну приміщення. Вони відіграють ключову роль у підтримці здоров’я, оскільки поліпшують стан повітря.

Вибір рослин для спальні варто зосередити на тих, що сприяють створенню затишку та спокою. Про це пише napensii.ua.

Ось кілька рослин, які обов’язково варто тримати у спальні:

Лаванда. Ця квітуча рослина не лише радує око, але й сприяє заспокоєнню завдяки своєму чудовому запаху. Вона відома своїми властивостями знижувати напруження, покращувати сон та знижувати стрес.

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Фікус. Фікус, є одним з найбільших помічників у підтримці здорового середовища в приміщенні. Він не тільки поглинає шкідливі речовини, але й збагачує повітря киснем, сприяючи спокою та розслабленню.

Алое. Відоме своїми лікувальними якостями, алое також славиться здатністю очищати повітря. Цікаво, що воно виділяє кисень вночі, що може сприяти кращому сну.

Спатифілум. Ця рослина чудово зволожує повітря, що робить її ідеальною для спальні, де сухе повітря часто може стати проблемою через опалення чи використання кондиціонера.

При виборі рослин важливо враховувати не тільки їхні корисні якості, але й потенційну алергенність. Переконайтеся, що ви знаєте про всі властивості та вплив на здоров'я рослин, які плануєте розмістити у вашій спальній, щоб уникнути небажаних реакцій.

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