Неймовірно ласкаві: топ порід тактильних котів

Багато хто вважає, що коти менш прихильні до людей, ніж собаки, але це далеко не завжди відповідає дійсності. Насправді чимало порід відомі своєю ласкавістю та прагненням приділяти увагу господарям не менше, ніж лабрадори чи пуделі.

Видання The Scotsman склало добірку з 16 порід котів, які вирізняються особливою любов’ю до своїх власників.

Абісинська кішка

Надзвичайно віддана та турботлива, ця порода може буквально не відпускати господаря навіть у ванну, вважаючи, що має його оберігати завжди.

Регдол

Виведена як ніжний, але невибагливий компаньйон, ця кішка обожнює дітей та полюбляє проводити час на колінах у власника.

Мейн-кун

Одна з найстаріших і найбільших порід домашніх котів із густою шерстю, ідеальною для затишних обіймів.

Сфінкс

Безшерсті коти, які часто шукають тепла у своїх господарів, а отже — обійми гарантовані. Вони люблять гратися і муркотіти, хоча через відсутність шерсті схильні до шкірних проблем та сонячних опіків.

Раґамаффін

Спокійні, терплячі та надзвичайно лагідні — чудово підходять для сімей із дітьми, літніх людей і домівок, де є інші тварини.

Перська кішка

Лінива та прив’язана, любить довго залишатися на колінах. Проте порода має ризик проблем із диханням через особливості будови морди.

Сіамська кішка

Відома своєю відданістю — часто супроводжує господаря по дому, дивлячись на нього з ніжністю.

Шотландська висловуха

Не терпить самотності, прагне постійного контакту з людиною. Але через генетичні особливості схильна до проблем із кістками та суглобами.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Бірманська кішка

Ніжна, товариська та любить проводити час із усією родиною — від дорослих до дітей.

Американська короткошерста

Доброзичлива, любить бути на руках і чудово адаптується до життя у сім’ї.

Тонкінська кішка

Гібрид сіамської та бірманської порід, який не просто любить обійми, а й наполягає на них.

Корніш-рекс

Активний та енергійний, але після ігор із задоволенням вмоститься на колінах.

Шартрез

Рідкісна французька порода, швидко прив’язується до господарів і відома своєю допитливістю.

Екзотична короткошерста

Спокійна та ніжна кішка, яка любить перебувати поруч або на колінах у власника.

Ці породи доводять, що коти можуть бути не менш відданими та ласкавими, ніж собаки, а інколи навіть більш настирливими у своїй любові.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!