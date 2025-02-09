Неон та тваринні принти: який манікюр вийшов з моди у 2025 році

Модні тенденції в манікюрі змінюються так само швидко, як і в одязі. Щороку деякі стилі виходять на передову, тоді як інші втрачають актуальність. Які варіанти варто оминути цієї зими, щоб виглядати стильно?

Nail-експерти радять обирати ніжні пастельні або глибокі темні відтінки, уникаючи надмірного декору. Деякі популярні раніше техніки вже вважаються застарілими. Про це пише ТСН.

Яскравий неон

Кислотні кольори, які ще нещодавно були на піку популярності, у зимовий сезон виглядають занадто різко та неприродно. Краще віддати перевагу спокійним тонам – нюдовим, темно-зеленим, винним або шоколадним.

Об’ємний 3D-дизайн

Перлини, камінці та складні рельєфні візерунки підходять для святкових заходів, але не для повсякденного манікюру. Взимку такі елементи не лише виглядають громіздко, а й заважають у побуті. У моді – природність та лаконічність.

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Дуже довгі та гострі нігті

Нігті-"кігті" вже давно втратили актуальність. Вони виглядають агресивно, незручні у носінні, а взимку ще й створюють додатковий дискомфорт. У тренді – природна довжина та м’які, округлі або мигдалеподібні форми.

Тваринні принти

Дизайн, що імітує тигрове, леопардове чи зеброве забарвлення, поступово втрачає популярність. Він не гармоніює з елегантними зимовими образами, які базуються на стриманих кольорах і фактурах.

Матове покриття у яскравих відтінках

Комбінація яскравих кольорів із матовим фінішем вже не в тренді. Такий манікюр може виглядати занадто контрастно та строкато. Якщо ж вам подобається матовий ефект, краще обирати глибокі, насичені відтінки: графітовий, бордовий, темно-синій.

Головне правило зимового манікюру 2024-2025 – вишукана простота та природність. Вибирайте елегантні кольори та мінімалістичний дизайн, щоб завжди бути в тренді!

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