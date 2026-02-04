Не розоритесь на ветеринарі: топ порід собак з міцним здоровʼям

Рішення завести собаку — це не лише про емоції, прихильність і радість, а й про серйозні фінансові зобов’язання. Багато майбутніх власників недооцінюють витрати на утримання тварини, особливо коли йдеться про ветеринарну допомогу. Деякі породи через генетичні особливості та схильність до хвороб можуть суттєво збільшити витрати протягом усього життя улюбленця.

Про породи, які вважаються найбільш витривалими та рідше потребують дорогого лікування, розповідає популярний у TikTok ветеринар Амір Анварі.

За результатами нещодавнього дослідження, у Великій Британії утримання собаки протягом усього життя може обійтися власнику майже у 19 тисяч фунтів стерлінгів. На тлі таких витрат не дивно, що лише за перші місяці 2025 року кількість покинутих тварин зросла на 32% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однією з ключових причин фахівці називають невдалий вибір породи, яка вимагає надмірних витрат на лікування та догляд.

Щоб допомогти майбутнім господарям уникнути подібних помилок, ветеринар Амір Анварі назвав п’ять порід собак, які, за його багаторічною практикою, вирізняються міцним здоров’ям і зазвичай не потребують значних витрат на ветеринарів.

Очолює перелік басенджі — одна з найдавніших африканських мисливських порід. Ці собаки відомі тим, що не гавкають у звичному розумінні, а видають характерні звуки, схожі на йодль. Басенджі живуть у середньому до 14 років, відзначаються витривалістю та практично не мають серйозних спадкових захворювань. За словами Анварі, це "чиста" порода, яка майже не зазнавала штучного схрещування, тому й зберегла міцне здоров’я.

Другою породою ветеринар називає австралійського кетл-дога. Саме представник цієї породи — пес Блюі — увійшов в історію як один із найстаріших собак у світі, проживши 29 років. Австралійські кетл-доги дуже розумні, активні та мають сильну імунну систему. Хоча іноді у них трапляється синдром Фанконі, відповідальне розведення значно знижує ризик розвитку цього захворювання.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

До списку потрапили й чихуахуа, які, попри свій крихітний розмір, здатні доживати до 18–20 років. За словами лікаря, саме компактність цих собак зменшує навантаження на суглоби, що позитивно впливає на тривалість життя. Серед можливих проблем найчастіше трапляються стоматологічні захворювання або вивих колінної чашечки, однак загалом чихуахуа вважаються однією з найздоровіших порід серед мініатюрних собак.

Австралійська вівчарка, або ауссі, також отримала високу оцінку від ветеринара. Ці собаки відомі своєю енергійністю та розумом, а міцний генетичний фундамент є результатом суворого відбору в робочих лініях. До розведення, як правило, допускають лише здорових особин без спадкових відхилень, що позитивно позначається на загальному стані породи.

Замикає п’ятірку бігль — порода, яка спочатку виводилася для полювання і завдяки цьому має надзвичайно сильний імунітет. За словами Аміра Анварі, основні проблеми, з якими можуть зіткнутися власники біглів, пов’язані з надмірною вагою, адже ці собаки дуже люблять їсти, а також із періодичними вушними інфекціями. В іншому ж біглі залишаються однією з найбільш здорових і невибагливих порід.

Експерт підкреслює, що навіть найздоровіша порода потребує належного догляду, збалансованого харчування та регулярних профілактичних оглядів. Однак правильний вибір собаки може значно зменшити фінансове навантаження та зробити спільне життя з улюбленцем довшим і комфортнішим.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!