Не потрібно витрачатись на ветеринара: топ порід собак з міцним здоровʼям

Собака — це не лише джерело радості та вірний друг, а й постійна відповідальність, зокрема фінансова. Планові щеплення, профілактичні огляди та можливе лікування з часом можуть відчутно позначатися на бюджеті родини. Водночас ветеринари зазначають: існують породи, які від природи мають міцніше здоров’я і значно рідше потребують серйозного медичного втручання.

Фахівці пояснюють, що справа не в "чарівному" імунітеті, а у вдалому поєднанні генетики, анатомії та способу життя. Саме такі собаки найчастіше відвідують клініки лише для планових оглядів. Про це повідомляє radioclub.

Бігль

Біглі вирізняються однією з найширших генетичних баз серед породистих собак, а це суттєво знижує ризик спадкових захворювань, характерних для порід із вузьким розведенням. Протягом століть їх формували як витривалих мисливців, здатних довго переслідувати здобич. Така селекція сприяла розвитку сильного серця, легенів і загальної витривалості. Біглі зазвичай мають добрий імунітет і рідко стикаються з хронічними хворобами, однак власникам варто стежити за раціоном — ці собаки схильні до переїдання.

Джек-рассел-тер’єр

Одна з найрухливіших порід у світі. Джек-рассели практично не знають спокою, а регулярна активність є ключовим чинником їхнього міцного здоров’я. Постійний рух допомагає підтримувати нормальний обмін речовин, стабільний рівень цукру в крові та знижує ризик серцево-судинних проблем навіть у старшому віці. За умови правильних навантажень ці тер’єри мають міцні суглоби, рідко страждають на ожиріння і зберігають енергійність до глибокої старості.

Хорт (грейгаунд)

Попри репутацію надшвидких атлетів, у повсякденному житті хорти досить спокійні. Їхня анатомія — мінімальний жировий прошарок, потужна мускулатура та легкий кістяк — зменшує навантаження на внутрішні органи. Цікаво, що запальні захворювання суглобів у хортів трапляються рідше, ніж у багатьох середніх порід, незважаючи на їхню швидкість і силу. Зазвичай у них немає серйозних проблем із серцем чи опорно-руховим апаратом. Єдиний нюанс — через тонку шкіру вони погано переносять холод, тож у холодну пору року потребують додаткового утеплення.

Австралійський пастуший собака

Цю породу виводили для важкої роботи в складних умовах, що напряму вплинуло на її витривалість. Австралійських пастуших собак часто називають одними з довгожителів у світі собак. Саме представник цієї породи встановив офіційний рекорд тривалості життя — понад 29 років. Серед головних переваг — міцна нервова система, сильні суглоби, зв’язки та здатність добре адаптуватися до фізичних навантажень.

Чихуахуа

Маленьких собак нерідко вважають надто тендітними, проте чихуахуа — приємний виняток. Їхній мініатюрний розмір означає менше навантаження на кістки та суглоби, а отже — повільніше зношування опорно-рухового апарату. Саме тому артрози й проблеми з хребтом у них трапляються рідше, ніж у великих порід. Водночас слабким місцем залишаються зуби, тож догляду за ротовою порожниною слід приділяти особливу увагу.

Ветеринари наголошують: навіть собаки з найміцнішим здоров’ям не застраховані від хвороб, якщо ігнорувати базовий догляд. Регулярні вакцинації, захист від паразитів, якісне харчування та достатня фізична активність залишаються обов’язковими для кожного улюбленця — незалежно від породи.

