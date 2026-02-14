Названо найдавнішу породу собак: як називається 

Вчені нещодавно провели масштабне дослідження, використавши ДНК сучасних собак та археологічні рештки, щоб простежити довготривалу історію взаємодії людей і собак у північних регіонах. Гренландські їздові собаки, або кіммек, відіграють ключову роль у житті людей Арктики вже понад 9500 років. Їхнє широке поширення у полярних регіонах свідчить про величезне значення цих тварин для виживання у суворих умовах.

Сьогодні кіммек вважаються одними з найдавніших їздових собак, а можливо, й найстарішими породами взагалі.

Попри тисячолітню історію співіснування з людиною, чисельність породи стрімко скорочується. На це впливають зміни клімату та нові загрози, зокрема:

зменшення площі снігового покриву та льодовиків;

активне використання снігоходів, що змінює традиційний спосіб життя.

Як наслідок, чисельність гренландських їздових собак знизилася з приблизно 25 000 особин у 2002 році до близько 13 000 у 2020 році, що викликає занепокоєння у науковців щодо майбутнього породи.

Постдокторантка Національних інститутів охорони здоров’я США Тетяна Фейєрборн разом із колегами проаналізувала ДНК сучасних собак та залишки стародавніх собак, знайдених на археологічних пам’ятках Гренландії. Вченим вдалося секвенувати 92 геноми собак віком до 800 років і порівняти їх з понад 1900 іншими геномами собак.

Результати показали, що кіммек утворюють окрему генетичну групу разом зі стародавніми арктичними собаками, зокрема з аляскинською собакою віком 3700 років. Це відкриття підтверджує не лише генетичну спадкоємність породи, але й надає нові докази для історії міграції інуїтів з північної Канади до Гренландії. За новими даними, міграція ймовірно відбулася близько 200 років раніше, ніж вважалося раніше (до XII століття), що свідчить про прибуття інуїтів до острова ще до норвезьких поселенців.

Хоча норвезькі поселення проіснували на острові до XV століття, а пізніше датсько-норвезькі колоністи заснували торговельну факторію в Кітаа, генетичне змішування кіммек із європейськими собаками було мінімальним. Вчені визначили чотири основні генетичні групи кіммек, які відповідають географічному розселення людей по острову.

Автори роботи вважають, що їхні результати відкривають нові перспективи для вивчення локальної еволюції тварин під впливом людини та навколишнього середовища. Генетичні часові ряди регіональних популяцій можуть допомогти зрозуміти, як клімат, технології та способи життя людей формували розвиток цих тварин протягом тисячоліть.

