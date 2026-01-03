Летючі пухнастики: топ найшвидших порід собак
Деякі собаки створені для спокійного життя на дивані, а інші — для неймовірних спринтів. Ці породи вражають своєю швидкістю, енергійністю та витривалістю, розвиваючи до 70–72 км/год.
За словами доктора ветеринарної медицини Джеррі Кляйна, спільні риси таких собак — довгі ноги, аеродинамічне тіло, глибокі груди для кращого дихання та струнка талія.
Ось топ найшвидших порід:
Грейхаунд — король швидкості серед собак, здатний розвинути до 72 км/год (45 миль/год).
Ці собаки віддані, спокійні та чудово ладнають з дітьми, стаючи ідеальними сімейними улюбленцями. Але їм потрібен регулярний вигул на огородженій території для вільного бігу — після цього вони з задоволенням відпочивають удома.
Салюкі — до 68–69 км/год (42–43 миль/год).
Одна з найдавніших порід, ідеальний компаньйон для активних власників. Салюкі соціальні, люблять прогулянки та мають відмінну витривалість.
Афганський хорт — до 64 км/год (40 миль/год).
Розумні, незалежні та сильно прив'язуються до господарів. Їхня розкішна шерсть вимагає регулярного догляду.
Угорська вижла — до 64 км/год (40 миль/год).
Ласкава, вірна та енергійна порода, яка скрізь слідує за господарем. Вижли потребують багато руху та активних ігор.
Далматин — до 60 км/год (37 миль/год).
Витривалі та швидкі, вони чудові друзі для дітей. За правильного виховання та соціалізації далматини можуть стати відмінними терапевтичними собаками — стримані з незнайомцями, але надзвичайно милі з близькими.
Джек-рассел-тер'єр — до 61 км/год (38 миль/год) у коротких ривках.
Незважаючи на невеликий розмір, ці собаки — справжні енергобомби: цілеспрямовані, хоробрі, розумні та відважні. Вони не заспокояться, доки не виконають "свою справу", тому їх варто займати цікавими тренуваннями та іграми.
Ці породи ідеально пасують активним людям, готовим до щоденних пробіжок і пригод. Якщо ви шукаєте швидкого та енергійного улюбленця — обирайте з цього списку!
