Летючі пухнастики: топ найшвидших порід собак 

Деякі собаки створені для спокійного життя на дивані, а інші — для неймовірних спринтів. Ці породи вражають своєю швидкістю, енергійністю та витривалістю, розвиваючи до 70–72 км/год.

За словами доктора ветеринарної медицини Джеррі Кляйна, спільні риси таких собак — довгі ноги, аеродинамічне тіло, глибокі груди для кращого дихання та струнка талія.

Ось топ найшвидших порід:

Грейхаунд — король швидкості серед собак, здатний розвинути до 72 км/год (45 миль/год).

Ці собаки віддані, спокійні та чудово ладнають з дітьми, стаючи ідеальними сімейними улюбленцями. Але їм потрібен регулярний вигул на огородженій території для вільного бігу — після цього вони з задоволенням відпочивають удома.

Салюкі — до 68–69 км/год (42–43 миль/год).

Одна з найдавніших порід, ідеальний компаньйон для активних власників. Салюкі соціальні, люблять прогулянки та мають відмінну витривалість.

Афганський хорт — до 64 км/год (40 миль/год).

Розумні, незалежні та сильно прив'язуються до господарів. Їхня розкішна шерсть вимагає регулярного догляду.

Угорська вижла — до 64 км/год (40 миль/год).

Ласкава, вірна та енергійна порода, яка скрізь слідує за господарем. Вижли потребують багато руху та активних ігор.

Далматин — до 60 км/год (37 миль/год).

Витривалі та швидкі, вони чудові друзі для дітей. За правильного виховання та соціалізації далматини можуть стати відмінними терапевтичними собаками — стримані з незнайомцями, але надзвичайно милі з близькими.

Джек-рассел-тер'єр — до 61 км/год (38 миль/год) у коротких ривках.

Незважаючи на невеликий розмір, ці собаки — справжні енергобомби: цілеспрямовані, хоробрі, розумні та відважні. Вони не заспокояться, доки не виконають "свою справу", тому їх варто займати цікавими тренуваннями та іграми.

Ці породи ідеально пасують активним людям, готовим до щоденних пробіжок і пригод. Якщо ви шукаєте швидкого та енергійного улюбленця — обирайте з цього списку!

