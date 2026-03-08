Які породи собак живуть найдовше 

Якщо ви шукаєте собаку, яка залишатиметься вашим компаньйоном на довгі роки, варто обирати породи, відомі своєю витривалістю та тривалістю життя. Таких порід доволі багато.

Фахівці World Animal Foundation склали рейтинг найздоровіших собак, які зазвичай живуть довше за інших і дарують власникам багато радості та теплих моментів.

ТОП-7 порід собак з тривалим життям

1. Австралійський скотар

Це порода‑трудоголік: розумна, віддана та витривала. Середня тривалість життя – 12–16 років. З віком можливі проблеми з суглобами та зором, але регулярні огляди у ветеринара та помірні фізичні навантаження допомагають зберегти активність. Коли скотар зайнятий роботою чи грою, він буквально "світиться" від задоволення.

2. Ши‑цу

Ніжні компаньйони, які люблять увагу та комфорт. Вони часто відносяться до довгожителів серед маленьких порід. Через плескату мордочку можуть виникати труднощі з диханням і перегрівом, а також схильність до очних хвороб. Рекомендовано забезпечити прохолодні приміщення, спокійні прогулянки та регулярний догляд за шерстю.

3. Папійон

Мініатюрні, але дуже розумні собаки, середня тривалість життя 14–16 років. Папійони відзначаються міцним здоров’ям і гострим розумом, що дозволяє залишатися активними навіть у старшому віці. Вони легко підлаштовуються під ритм життя господаря і здатні "читати" настрій людини.

4. Рет‑тер’єр

Компактні та авантюрні, поєднують грайливість і сміливість. Живуть 12–18 років. Найпоширеніша проблема – вивих надколінка, що може змушувати собаку рухатися "кролячими стрибками". Ветеринари радять контролювати вагу та уникати надмірних трюків, щоб зберегти здоров’я суглобів.

5. Чіхуахуа

Маленькі, але харизматичні довгожителі, що живуть 14–16 років і більше. Вони дуже віддані, але потребують делікатного догляду. Чіхуахуа схильні до стоматологічних проблем, хвороб серця та ожиріння, тому важливо стежити за харчуванням і регулярними оглядами у ветеринара.

6. Австралійська вівчарка

Енергійні пастухи з середньою тривалістю життя 12–15 років. Можливі генетичні проблеми з суглобами та зором, але при достатньому розумовому навантаженні та фізичній активності австралійські вівчарки залишаються грайливими й ласкавими протягом багатьох років.

7. Такса

Голосисті та віддані улюбленці, що живуть 12–16 років. Через довгий хребет такси часто страждають на проблеми зі спиною. Експерти радять уникати стрибків, використовувати пандуси та підтримувати нормальну вагу – це значно підвищує шанси на здорове та довге життя.

