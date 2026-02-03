Які породи собак найпопулярніші в Україні

Кінологічна спілка України (КСУ) оприлюднила офіційну статистику щодо реєстрації, імпорту та експорту породистих собак за підсумками 2025 року. Згідно з наданими даними, уподобання українців і надалі схиляються до компактних, мініатюрних порід.

Про це повідомляє КСУ.

Найпопулярніші породи собак в Україні у 2025 році

За кількістю зареєстрованих цуценят лідером року став німецький шпіц (померанець). Загалом рейтинг найпопулярніших порід виглядає так:

Німецький шпіц (померанець); Той-пудель; Вельш коргі пемброк; Чихуахуа; Німецька вівчарка; Лабрадор-ретривер; Золотистий ретривер; Мініатюрний шнауцер (цвергшнауцер); Італійський кане корсо; Італійський хорт (левретка).

У КСУ зазначають, що наразі складно чітко визначити регіональні вподобання. Причина — воєнні обставини: значна частина членів спілки тимчасово перебуває за кордоном або має статус внутрішньо переміщених осіб, водночас залишаючись на обліку у своїх клубах.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Імпорт собак: які породи та з яких країн завозили найчастіше

Упродовж 2025 року до України найактивніше завозили американських буллі, німецьких вівчарок, той-пуделів, чихуахуа та лабрадорів. Основними країнами походження імпортованих собак залишаються європейські держави. Найчастіше тварин ввозили з Польщі, Італії та Німеччини.

Експорт: українські собаки мають попит за кордоном

Собаки українського розведення продовжують користуватися попитом на міжнародному ринку. У 2025 році експортні родоводи найчастіше оформлювали для той-пуделів, німецьких шпіців, золотистих ретриверів, вельш коргі пемброків і біверів.

За інформацією Кінологічної спілки України, ключовими напрямками експорту собак українського походження залишаються Сполучені Штати Америки, Польща та Німеччина.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!