Які породи собак не варто заводити новачкам

Багато людей обирають собаку емоційно — "з першого погляду", не завжди замислюючись, що стоїть за красивою зовнішністю чи модною породою. Ветеринари ж застерігають: деякі собаки потребують не лише турботи й любові, а й серйозного досвіду, самодисципліни та значних витрат часу. За відсутності цього тварина може стати некерованою, а іноді навіть опинитися в іншій родині.

Про це повідомляє Blik.ua. Фахівці радять особливо уважно підходити до вибору першого собаки. Ось породи, які експерт не рекомендує заводити новачкам.

Ротвейлер

Потужний, витривалий і впевнений у собі пес із сильним охоронним інстинктом. Ротвейлеру потрібне чітке та послідовне виховання з раннього віку. Без правильної соціалізації й авторитетного власника собака може почати домінувати, що для недосвідчених господарів часто стає серйозним викликом.

Джек-рассел-тер’єр

Невеликі розміри вводять в оману — це справжній "двигун" із невичерпною енергією. Джек-рассел упертий, азартний і має яскраво виражений мисливський інстинкт. Якщо не забезпечити регулярні тренування та розумову зайнятість, цей пес легко перетворить квартиру на суцільний безлад.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Сибірський хаскі

Ефектна зовнішність і блакитні очі не компенсують складного характеру. Хаскі незалежні, вперті та схильні до втеч. Вони потребують тривалих прогулянок, інтенсивних фізичних навантажень і терплячого, послідовного власника. Багато людей недооцінюють, скільки енергії має ця порода.

Акіта

Горда, стримана й самостійна собака, яка не терпить слабкості. Акіта визнає лише впевненого та врівноваженого господаря, здатного діяти послідовно. Це точно не варіант для спонтанного рішення — виховання цієї породи вимагає досвіду й часу.

Бельгійський малінуа

Малінуа — це не просто домашній улюбленець, а справжній стиль життя. Надзвичайно розумні, швидкі й працелюбні, ці собаки потребують постійної фізичної та ментальної роботи. Без щоденних тренувань і належного досвіду утримання малінуа може стати надто складним випробуванням для новачка.

Експерти наголошують: перед тим як заводити собаку, варто реально оцінити власні можливості, ритм життя та готовність брати відповідальність на багато років уперед.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!