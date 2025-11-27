Їх не так легко знайти: топ найрідкісніших порід собак

Більшість із нас щодня бачить лабрадорів, німецьких вівчарок чи коргі, але є породи, про існування яких знають лише справжні поціновувачі. Ці породи собак сьогодні належать до справжньої рідкості — через війни, географічну ізоляцію, складний характер чи просто моду, що пройшла.

Про це пише Paradepets.

Польська низинна вівчарка (PON)

Пухнастий "маленький бобтейл" із Польщі, який виглядає як мініатюрна староанглійська вівчарка. Під час двох світових воєн порода опинилася на межі зникнення: поголів’я скоротилося до кількох особин. Завдяки ентузіастам її вдалося врятувати, але й досі це одна з найрідкісніших вівчарок Європи.

Скай-тер’єр

Елегантний шотландський аристократ із довгою шовковистою шерстю та вухами-"крилами кажана". У вікторіанську епоху ці собаки були улюбленцями королеви Вікторії та богеми, а сьогодні у світі залишилося менше 4000 особин. Високі вимоги до догляду та дресирування відлякали масового власника.

Івіцький хорт (поденко ібісенко)

Стрункий мисливський хорт з Балеарських островів, якого століттями майже не вивозили за межі Ібіци. Ніжний, розумний і надзвичайно енергійний — ідеальний компаньйон для активних людей, але сильний мисливський інстинкт вимагає надійно огородженого двору.

Ханаанський собака

Єдина порода Ізраїлю та одна з найдавніших "парій" світу — собака, що еволюціонувала природним шляхом у пустелях Близького Сходу, а не була виведена людиною. Розумна, пильна, дуже віддана родині, але потребує ранньої та ґрунтовної соціалізації, інакше може бути настороженою до чужих.

Чірнеко дель Етна (сицилійський хорт)

Граціозний мисливець із вулканічних схилів Етни. На початку ХХ століття порода ледь не зникла повністю, і лише завдяки кільком заводчикам її вдалося відродити. Сьогодні у світі реєструють лише 100–150 цуценят на рік. Перевага — майже не линяє, не слинить і потребує мінімального грумінгу.

Азавак

Високий африканський хорт із Сахелю, якого у 2024 році AKC офіційно визнав найрідкіснішою породою в США. У світі залишилося близько тисячі особин. Стрункий, як модель, і поводиться іноді по-котячому незалежно, але до "своїх" надзвичайно ніжний і відданий.

Ці шість порід — живі нагадування, що краса й унікальність часто йдуть пліч-о-пліч із крихкістю. Зустріти їх на вулиці — справжня удача.

