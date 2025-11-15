Ідеальні для прихильників котів: топ порід собак зі спокійним характером 

Якщо ви вважаєте себе справжнім "котолюбом", це не означає, що собака не для вас. Існують породи, поведінка яких нагадує котячу: вони незалежні, спокійні та самодостатні, але водночас здатні стати вірними друзями.

Цы породи ідеально підійдуть господарям, які вже мали кота, але вирішити завести нового друга. Про це пише Martha Stewart.

Сіба-іну: Маленький, гордий та самостійний пес, який часто насолоджується власною компанією. Шіба-іну рідко гавкає, тому стане ідеальним сусідом для тих, хто звик до тиші та спокою.

Басенджі: Африканські собаки, відомі тим, що майже не гавкають, замість цього "йодлюють". Вони розумні, самостійні та спокійні, ідеально підходять для тих, хто цінує домашню гармонію.

Бішон фрізе: Пухнастий, грайливий і лагідний. Не вимагає постійної уваги, як активні породи, і не надто любить воду, що нагадує котів.

Бульдог: Ці кремезні собаки спокійні, малоактивні і люблять проводити час на дивані. Вибірково обирають людей для близького контакту, що робить їх "котячими" за характером.

Чихуахуа: Маленькі та витончені, трохи вперті. Можуть бути обережними з чужими, але віддані власнику і легко завойовують серце харизмою.

Китайський шарпей: Історично охоронна порода, сьогодні шарпеї тихі, незалежні та аристократичні. Вони спостерігають, а не клопочуться, що робить їх "котячими" компаньйонами.

Чау-чау: Собаки, які обирають одного господаря. Вірні та величні, поводяться, як королі, і зберігають спокій навіть у великій родині.

Піренейський зенненгунд Величезні, але терплячі та доброзичливі. Люблять короткі прогулянки і можуть годинами відпочивати, що ідеально для спокійного життя вдома.

Японський хін Мініатюрний, благородний та спокійний. Підходить для квартир і тих, хто цінує розмір і врівноваженість.

Манчестер-тер’єр: Стриманий із чужими, активний із сім’єю. Незалежний, нагадує кота-мисливця у поведінці.

Пекінес: Маленький, гордий та впертий. Любить увагу, але поводиться самостійно і не нав’язується.

Німецький дог: Лагідний велетень. Терплячий і доброзичливий, любить лежати поруч із господарем, як "диванний кіт".

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Скотч-терʼєр: Невеликий, впевнений у собі, незалежний і сміливий. Ідеально підходить для тих, хто цінує самостійність домашнього улюбленця.

Ши-тцу: Маленький, грайливий та ласкавий. Вміє розважати господаря і швидко стає членом родини.

Уіпет: Стрункий середній пес, що шукає теплі місця вдома та любить короткі ігри. Спокійний, ніжний і ласкавий.

Перед тим як завести собаку, ознайомтеся з особливостями породи. Не всі собаки підійдуть до вашого способу життя, навіть якщо зовні нагадують котів. Ці породи для котолюбів — справжній подарунок: незалежні, тихі і ласкаві лише тоді, коли самі цього хочуть.

Нагадаємо, ми вже писали, які породи собак є найспокійнішими.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!