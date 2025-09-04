Ідеальне доповнення до страв: рецепт кетчупу з яблуками на зиму

Поєднання соковитих помідорів та яблук створює унікальний кисло-солодкий смак, який важко повторити. Якщо правильно підібрати пропорції та додати спеції, отримаєте соус, що стане справжньою родзинкою на столі.

Недарма кетчуп залишається найпопулярнішим соусом у світі вже десятиліттями. Про це пише Сенсація.

Інгредієнти (на 4 кг помідорів):

яблука — 500 г

болгарський перець — 4 шт.

цибуля — 4 шт.

перець чилі — 2 шт.

часник — 1 головка

сіль — 1 ст. л.

цукор — 300 г

оцет 9% — 100 мл

лавровий лист — 8 шт.

гвоздика — 8 шт.

мелений коріандр — 1 ст. л.

Читайте також: Ароматне та неймовірно смачне: рецепт "царського" варення з кизилуСпосіб приготування

Помідори та яблука наріжте шматочками, складіть у велику каструлю та варіть на слабкому вогні. Цибулю, часник і перець пропустіть через м’ясорубку або подрібніть блендером, додайте до помідорно-яблучної маси. Посоліть і тушкуйте близько 1,5 години. Перетріть масу через сито, щоб соус став однорідним. Поверніть на вогонь, додайте спеції, цукор і оцет. Варіть ще 30 хвилин. Готовий кетчуп розлийте у стерилізовані банки, щільно закрийте кришками, переверніть догори дном і накрийте рушником до повного охолодження.

Такий соус можна куштувати вже через кілька днів, а зберігатися він буде цілий рік. Краще готувати одразу більшу партію — процес хоч і тривалий, але результат того вартий.

Також, радимо спробувати рецепт маринованих помідорів половинками.

