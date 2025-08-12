Ідеальна закуска до святкового столу: рецепт солодкого перцю у маринаді від Лілії Цвіт

Зараз у розпалі сезон перцю, з якого можна приготувати безліч смачних і різноманітних страв. Маринований перець — не лише апетитна, а й корисна консервація, яка стане чудовим доповненням до зимового столу.

Кулінарна блогерка Лілія Цвіт поділилася перевіреним рецептом, за яким перець завжди виходить ніжним і ароматним.

Для приготування знадобиться 3 кг солодкого перцю, краще жовтого та червоного, 1 літр води, 200 мл олії, 55 г солі, 150 мл 9% оцту, 200 г меду (або цукор як альтернатива), столова ложка духмяного перцю, 5 гвоздик та 3–5 лаврових листків. Із такої кількості інгредієнтів виходить приблизно шість півлітрових банок.

Перець миють, очищають від насіння та розрізають на четвертинки. У каструлі готують маринад: у воду додають сіль, оцет, олію, мед, прянощі й доводять до кипіння. У киплячий маринад кладуть половину перцю, варять 3 хвилини, накривають кришкою та залишають ще на кілька хвилин, після чого розкладають у чисті банки без сильного ущільнення. Так само готують другу частину перцю, потім заливають його маринадом, накривають стерильними кришками і стерилізують у каструлі з рушником на дні: 5 хвилин для півлітрових банок або 10 хвилин для літрових.

Читайте також: Ароматне та неймовірно смачне: рецепт "царського" варення з кизилу

Після стерилізації банки щільно закручують, перевертають догори дном, накривають рушником чи ковдрою та залишають остигати протягом доби. Заготівля зберігає свій смак і вигляд до самої весни.

