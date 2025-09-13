Глухі від природи: чи дійсно білі коти мають поганий слух

Білі коти справді частіше стикаються з вродженою глухотою, і причиною цього є особливості генетики. Їхня білосніжна шерсть — наслідок дії W-гена, який "блокує" інші гени, відповідальні за пігментацію шерсті, шкіри й навіть очей. Саме він пов’язаний із ризиком проблем зі слухом, адже впливає на формування пігментних клітин меланоцитів.

Ці клітини потрібні не лише для кольору, а й для нормального розвитку слухового апарату. Якщо вони відсутні у внутрішньому вусі, кіт може народитися глухим. Про це пише centralna.vet.

За статистикою, близько 22% білих котів мають порушення слуху хоча б на одне вухо. Якщо в улюбленця одне око блакитне, ймовірність глухоти зростає до 40%, а за двох блакитних очей ризик сягає аж 80%. У разі гетерохромії (різних за кольором очей) глухота зазвичай виникає з боку блакитного ока. При цьому у котів із жовтими чи зеленими очима вірогідність проблем зі слухом значно нижча — близько 10%.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Блакитні очі в білих котів вважаються своєрідним індикатором ризику, адже їхній відтінок виникає не через пігмент, а завдяки ефекту розсіювання світла. Це теж сигналізує про нестачу меланоцитів, які необхідні для слуху.

Попри особливості, глухота не заважає котам жити щасливим і здоровим життям. Вони залишаються активними, лагідними й кмітливими. Єдине правило — створити для них безпечні умови: не випускати без нагляду на вулицю, адже кіт не почує автомобіля чи небезпеки, і спілкуватися з ним за допомогою жестів, вібрацій або світлових сигналів.

Перевірити слух у кошеняти можна й удома — досить зробити звук поза його полем зору. Для точного визначення у дорослих тварин існує спеціальний тест BAER. Щодо розведення білих котів, особливо з блакитними очима, краще консультуватися з ветеринарним генетиком, щоб мінімізувати ризик передати цю особливість потомству.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!