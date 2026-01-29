Для справжніх чистюль: топ порід собак, які не линяють та не смердять

Собаки дарують своїм власникам море позитивних емоцій, проте разом із радістю в дім часто приходять шерсть, пил, лупа та характерний запах. Втім, не всі породи однакові у догляді.

Деякі собаки від природи охайніші: вони майже не линяють, рідко слинявіють і не мають різкого запаху. Про це пише PetMd.

Найчистіші породи собак

Американський голий тер’єр Активний, доброзичливий і повністю безшерстий, цей пес ідеально підходить для людей з алергією та тих, хто не хоче щодня боротися з шерстю в оселі. Відсутність хутра означає мінімум прибирання, але водночас потребує особливого догляду за шкірою. Американські голі тер’єри чутливі до сонця, тому перед прогулянками їм обов’язково наносять безпечний для тварин сонцезахисний крем з високим SPF.

Ксолоітцкуінтлі (мексиканська безшерста собака) Ця рідкісна порода з Мексики майже не має шерсті, окрім легкого пуху на голові та лапах. Завдяки цьому в домі буде менше бруду й запаху. Проте ніжна шкіра ксоло потребує регулярного зволоження та захисту від сонячних променів, щоб уникнути подразнень і опіків.

Басенджі Собаки з короткою шерстю та "котячими" звичками до самоочищення. Басенджі практично не пахнуть і не потребують частого купання. Водночас це дуже енергійна порода, якій необхідні щоденні прогулянки та активні ігри — без них пес швидко почне нудьгувати й бешкетувати.

Бедлінгтон-тер’єр Один із фаворитів серед охайних порід: майже не линяє, не має лупи й рідко слинявить. Його кучерява шерсть залишається чистою та не осідає на меблях. Хоча бедлінгтонів часто називають гіпоалергенними, повністю безалергенних собак не існує. Для гарного вигляду цю породу потрібно вичісувати двічі на тиждень і регулярно водити до грумера.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Той-пудель Маленький, елегантний і надзвичайно чистоплотний. Той-пуделі майже не линяють і не залишають неприємних запахів. Проте їхнє кучеряве хутро потребує системного догляду — щоденного розчісування або регулярної стрижки, щоб уникнути ковтунів.

Чау-чау Хоча ці собаки можуть іноді слинявити більше за інших у списку, вони практично не мають запаху. Чау-чау вирізняються спокійним характером і густою шерстю середньої довжини, яку достатньо розчісувати двічі на тиждень та купати приблизно раз на місяць.

Японський хін Ця порода славиться своєю охайністю — японські хіни часто вилизують себе, як коти. Саме тому їхня шовковиста шерсть залишається чистою й без запаху. Линяють вони помірно, тож щотижневого розчісування та періодичних купань цілком достатньо.

Грейхаунд Великий, витончений і напрочуд невибагливий у догляді. Завдяки дуже короткій шерсті грейхаунди майже не линяють і не мають характерного "собачого" запаху. Для чистоти достатньо протирати їх вологою тканиною раз на тиждень і купати за потреби.

Віппет Ідеальний вибір для охайного дому. Коротка шерсть не затримує бруд і не залишає слідів на меблях. Віппетам вистачає щотижневого розчісування та купання раз на кілька місяців.

Фараоновий гончак Активна та енергійна порода, якій потрібні щоденні прогулянки та простір для руху. Їхня шерсть линяє помірно й не створює значних проблем у прибиранні. Регулярний щотижневий догляд і періодичне купання допоможуть зберегти охайний вигляд.

Такі породи стануть гарним вибором для тих, хто мріє про собаку, але не готовий до постійної боротьби з шерстю та запахами в домі.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!