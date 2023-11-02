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Суспільство

Що таке поприга, пасуля та крупмлі: Що означають цікаві закарпатські діалектизми

Ігор Романько

Як на Закарпатті називають різні овочі

Подорожуючи Україною, не складно помітити, що найменування різних предметів може відрізнятися в різних регіонах країни. Історично склалося так, що жителі певних областей використовують особливий словниковий запас у своєму усному мовленні. Зокрема, це стосується й Закарпаття.

Закарпатський діалект або говір – це настільки оригінальний, що може здатися чужоземною мовою для тих, хто вперше стикається з ним. Навіть якщо всі живуть в межах однієї країни, відвідуючи мальовничі села Закарпаття і слухаючи місцевих мешканців, ви, можливо, не зможете зрозуміти, про що саме йдеться у їхній розмові, пише УНІАН.

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Проте цей діалект має свою унікальність та колорит, і закарпатські слова можуть стати для вас магнітом, який занурить вас у захоплюючу подорож, де слова мають різні відтінки і багатий історичний контекст.

Сьогодні ми розповімо про одне з цих цікавих закарпатських слів – "парадичка". Ця назва може здатися незвичною, але саме так на Закарпатті називають помідори. Якщо вам доведеться говорити про декілька помідорів, то вживайте форму "парадички".

Наприклад, в закарпатському говорі, "Файні парадички уросли на керті" означає "Гарні помідори виростали на городі" а "Йду лем в бовт за парадічками" перекладається, як "Піду в магазин за помідорами".

Походження слова "парадичка" може бути пов'язане з іншими мовами, оскільки в сусідніх країнах слова для помідорів виглядають подібно: в Угорщині – "paradicsom," в Словаччині – "paradajka", в Сербії – "парадајз", а в Словенії – "paradižnik".

Окрім слова "парадичка" в закарпатському діалекті існує багато інших цікавих слів для позначення овочів та предметів побуту. Ось декілька з них:

  • "киндириця" - кукурудза,
  • "поприга" - перець,
  • "крупмлі" - картопля,
  • "пасуля" - квасоля,
  • "ритьков" - редиска,
  • "горниць" - кастрюля,
  • "леквар" - джем,
  • "фінджя" - чашка,
  • "фірганги" - штори,
  • "будар" - туалет,
  • "палачінтовка" - сковорода,
  • "дараб" - шматок,
  • "мачка" - кішка,
  • "кавіль" - кава.

Нагадаємо, раніше Олександр Авраменко розповів, як правильно вживати прийменники "по" і "з" в українській мові.

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Суспільство